Vatandaşa sorduk, üç isim öne çıktı. İşte o isimler…

Buna göre, en çok beğenilen isimler içerisinde Başbakan Ünal Üstel ve Çalışma Bakanı Hasan Taçoy ve Ekonomi Eski Bakanı Sunat Atun öne çıkıyor... Ancak beğenilerin aksine bir kısım vatandaş hiçbir bakanı beğenmiyor ve kabineden memnun değil...

Gündem Kıbrıs mikrofonlarına konuşan vatandaşlar şu cevapları verdi:

-Bana göre en başaralı bakan Hasan Taçoy’dur. Hasan Taçoy’u ne zaman arasak her zaman telefonumuzu açıyor, vatandaşa çok saygılı yaklaşıyor. Bakanların arasında başarısız olduğunu düşündüğüm bir isim yok.

-Bence en başarılı bakan Ünal Üstel’dir. Genel olarak hükümette bir gelişim yok. Yollara baktığımızda hiçbir şey yok, Ulaşım Bakanlığına baktığımızda ise yakında arabaları sırtımıza alıp gezeceğiz. Tüm bunlara bakıldığında kimin kimden daha iyi olduğunu bilemiyoruz.

-Bana göre en iyi bakan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’dur. Diğer bakanları da seviyorum aralarında ayrım yapmak istemiyorum.

-En beğendiğim bakan Başbakan Ünal Üstel’dir. Her bakanın elinden geldiğince çalıştığını düşünüyorum. Başbakan Ünal Üstel diğer bakanlıkları disipline sevk etmeye çalışan bir karaktere sahiptir.

-Dursun Oğuz bana göre en başarılı bakandır. Bakanları beğensen de beğenmesen de kabul etmek zorundasın.

-Kabine de en başarılı bulduğum bakanın Sunat Atun'du. Diğer bakanların yaptığı işleri de beğeniyorum ama Sunat Atun’un çalışmaları daha fazlaydı… Sunat Atun’un Türkiye ile daha iyi ilişkilerinin olduğunu düşünüyorum. Sunat Atun istediğini koparan bir bakandı.

-En beğendiğim bakan Hasan Taçoy’dur. Çünkü Hasan Taçoy vatandaşla çok ilgileniyor ve bu kişiliği benim çok hoşuma gidiyor.

Bakanları beğenmeyen vatandaşlar da yok değil!

-Bakanların hiçbirini beğenmiyorum. Çünkü ülkedeki hiçbir bakan yönetmeyi bilmiyor. Ülkede işçiyi düşünen yok, tüketiciyi düşünen yok…

-Ne konuşursak konuşalım herkes bildiğini okuyor. Bakanların hiçbirini başarılı bulmuyorum. Hükümette yer alan siyasiler halkın görüşlerine uymadığı takdirde hiç kimse başarılı değildir.

-Şu anda ortada bir bakan kalmadı. Çünkü en sevdiğimiz bakanların hepsi gitti. Sunat Atun’u beğenirdim gitti. Boşuna benzin yakıp seçime gidiyoruz. Bu memlekete her şeyi boşuna yapıyoruz.

-Hiçbir bakanın yaptığı işi beğenmiyorum. Ortada iş yapan bakan kalmadı. Ulusal Birlik Partisi 47’inci yıl dönümünü kutladı. Halkın ensesinden aldıkları paralar sayesinde dün akşam o etkinliği yaptı.

-Kabinede başarılı bir bakan görmüyorum. Çünkü hükümet genel olarak başarılı değil. Birçok belediye, kamu sendikaları grevde, hastanelerimizin ve okullarımızın durumu ortadır. Her gün sebebi açıklanmayan birçok ölüm haberleri alıyoruz ve insanlar artık korku içerisinde yaşıyor. Eğitim Bakanlığı’nın meclis kürsüsünden yaptığı konuşma da ortada… Bakanların durumu ortada bakanlar daha nereye baktığını kendileri de görmüyor.

-Mevcut bakanlıklardan hiçbirini beğenmiyorum. Bakanların doğru düzgün yaptığı bir iş yok. Şu anki bakanlıkların hiçbiri hayat pahalılığını ucuzlatmadı, çalışan kişilerin yaşamını kolaylaştırmadılar. Ülkede her şey olumsuz giderken başarılı bir bakanı nasıl bulayım?