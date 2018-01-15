Vatandaşın da aklı karıştı

Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na konuşan vatandaş 7 Ocak Genel Seçimlerinin ardından çıkan sonucu değerlendirdi ve nasıl bir hükümet istediklerini vurguladı. Sandıktan çıkan sonucu bir taraftan kaos olarak belirten vatandaşlarda fikir ayrımında. Bir kesim hükümetin kurulması gerektiğini söyleyerek, yeni bir seçime hayır dedi. Diğer taraftan ise bir kesim vatandaş gelinen noktada kurulacak hükümet modellerinin bu topluma fayda sağlamayacağını ve yeni bir seçime gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Hasan Fellahoğlu;

“Halk kimi seçtiyse o kurmalı”

“Bu halk mademki UBP’yi sandıktan birinci çıkardı ve onu nasip gördü, ben onunla hükümet kurmam demek doğru değildir. Diğer türlü konuşulan yeni bir seçime de karşıyım, bir seçim oldu ve bir hükümet kurulmalı. Zaten yapılacak yeni bir seçimin parası halkın cebinden çıkacaktır. Yani kısacası öyle veya böyle bir hükümet kursunlar, kuramazlarsa bunun ceremesini her zaman olduğu gibi vatandaşlar çekecektir.”

Ümit Balıkçı;

“Kim kurarsa kursun duvara toslar”

“Sanıktan çıkan sonuç ve CTP ile HP’nin biz UBP ile hükümet kurmayız demesi ortalığı iyice karıştırdı. DP ise bu noktada iki taraflı hükümet kurmak için kilit parti oldu. DP kime evet derse hükümet onunla kurulacak. Ama kurulan hükümet hangi hükümet olursa olsun çok uzun sürmez kayaya toslayacaklardır. Vatandaş ekmeğinin peşinde koşarken, bakanlar servet içinde yaşar ve halkı düşünmeyen bir zihniyetle görevini sürdürmeye çalışır. Bu seçimler sonunda ortaya çıkan durumda maalesef kaybedecek olan yine bizim gibi ekmeğinin peşinde koşan vatandaşlar olacaktır.”

Mustafa Yalyalı;

“Artık o koltuklardan kalkmalılar”

“Bize göre en yenisi ve en doğrusu Özersay, fakat o da UBP ile bir hükümet kurmayacağını açıkladı. Artık o sandalyelere oturup da kalkmayanlar oturdukları yerden kalkmalı ve hükümeti iyi yöneteceklere bırakmalı. Vatandaş artık UBP’den usandı, DP’den de zaten bir şey olmaz, CTP ve HP de yeni bir seçime gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Kısacası bana göre nasıl bir hükümet kurulursa kurulsun kısa bir süre sonra yeniden sandığa gidilecek.”

Alişer Altıbayet;

“HP hükümette yer alsın”

“CTP ve HP, UBP ile bir hükümet kurmayacağını açıkladı, yeni bir seçim hedefleri gibi görülüyor ama bizler Özersay’ın Başkanı olduğu HP’nin hükümette yer almasını istiyoruz. Bir önceki seçimlerden önce bu halk 4 yılda 3 hükümet gördü ve bu hükümetlerde CTP-UBP ve DP yer aldı. Ama halk bu hükümet modellerinden çok memnun olmadığı için bu seçimlerde 6 partili bir meclis oluştu. Çıkan sonuca göre ya yeniden seçime gidilecek ki gidilse bile sonuç pek farklı olmayacak ya da yeniden koalisyon kurulacak. Benim istediğim en azından kurulacak olan koalisyon hükümetinde HP’nin muhakkak yer almasıdır.”

Hasan Karabaşak;

“Yeni bir seçime gidilmez”

“Halkın sandıktan bir kaos çıkardığı doğrudur ama öncesinde de halk bu ülkeyi yönetenlerce kaosa sokulmuştu. Bana göre maliyeti yüksek olduğundan dolayı erken zamanda yeni bir seçime gidileceğini sanmıyorum. Partiler aralarında bir sonuca ulaşıp bir hükümet kuracaklardır diye düşünüyorum.”

Cuma Balkar;

“Hükümeti kurmak zorundasınız”

“Seçimlerden hemen sonra oluşan kaos ve yeni bir seçim söylemleri var ama bana göre yeni bir seçime gerek yok. Daha önce de 2 kişi yüzünden erken seçime gidildi, sonuç ortada. Bunun yanında CTP ve HP’nin ben UBP ile hükümet kurmam demesi doğru bir yaklaşım değildir. Eğer bu halk sandıktan bu sonucu çıkardıysa sizi de seçtiyse hükümeti kurmak zorundasınız.”

Doğan Demirkaya;

“HP, UBP ile hükümeti kurmalı”

“Bence Halkın Partisi UBP ile koalisyon kurmalı, çünkü 3’lü veya 4’lü bir koalisyon bu ülke için çok sağlıklı bir hükümet modeli olmaz. Erken bir seçime gitmeye gerek yok, yalnızca UBP ve HP’nin kuracağı 30 kişilik bir hükümetle sağlıklı bir hükümet olabilir. Diğer türlü kurulacak olan hükümetlerin çok uzun ömürlü olacağını sanmıyorum.”

Ethem Düzen;

“Başkanlık sistemi şart”

“Bence sandıktan çıkan sonuç düzeni ve partileri kilitledi. Bana göre artık hükümet olmayarak yeni bir seçimle başkan seçilmeli ve bu ülke başkanlık sistemi ile yönetilmeli. Yıllardır onlarca hükümet gördük, hepsinin yaptığı da ortada, vatandaşın artık siyasiye güveni de kalmadı. Bunun yanında KKTC koalisyonla yönetilemiyor ve her seçimde de sonuç koalisyon çıkıyor, bu yüzden başkanlık sistemi şart.”

Sevgi Özkaramanlı;

“Erken seçime gidilmeli”

“Bana göre bu seçim sonuçları ile faydalı bir hükümet kurulmaz, yeni bir erken seçim şart. Halk sandıktan kaos çıkararak aslında partilerin yönetimlerinden memnun olmadığı için onları cezalandırdı. Kim başa geldiyse herkes kendi ve çevresinin menfaatlerini düşündü, halkı düşünen, halk için çalışan bir hükümet daha göremedik. Zaten birçok vatandaş nasıl olsa seçimlerden sonra kim kazanırsa kazansın kendi ve çevresini düşünerek icraat yapacak düşüncesiyle gidip oy bile kullanmadı. Bana göre burada önemli olan konu seçileceklerin artık kendilerini değil vatandaşları, tüm toplumu düşünerek hareket etmeleridir. ”