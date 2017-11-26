Vatandaşın seçim beklentisi belli!

Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre; Vatandaşın 7 Ocak’tan sonra iş başına gelecek hükümetten ilk beklentisi, söylem yerine icraatta bulunması. Sokaktaki insan hükümetin işe, dibe vuran ekonomiyi aya kaldırmakla başlaması gereği üzerinde duruyor .

Vatandaş ne dedi ?



Semavi Aşık;

“Bıçak kemiğe dayandı”

“Halkın iradesiyle seçilecek olan hükümetten ilk olarak beklentimiz kötü giden ekonomiye artık bir el atması. Hükümet maalesef cari açığını gidermek için ekonomiyi unutarak sadece alma tarafına yöneldi. Ben tavuk satan bir esnafım, sattığım kıyafet ya da ayakkabı da değil, gıda sattığım halde gün olur siftah bile yapmıyorum. Bıçak artık kemiğe dayandı. Bu noktada da hükümete çağrım ekonomiye el atmaları ve canlandırmalarıdır. Artık bu anlamda almaları gereken tedbirleri de almalıdırlar.”

Teyfik Bolcan;

“Hükümetten beklentimiz yok”

“Gelecek olan hükümetlerden artık bir şey beklemiyoruz, çünkü bugüne kadar gelen hükümetler sadece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket ettiler, halk adına çalışmadılar. Öte yandan her hükümet değiştiğinde ekonominin kötüye gidişi ve yapılan istihdamlar sonra yine değişen hükümet tarafından işten çıkarılan bu kişiler halkı fakirleştirmiştir. Kısacası artık gelecek olanlardan beklentimiz yoktur.”

Sinan Yaşar;

“Ekonomi iyileştirilmeli”

“Ben maalesef ki hükümetin yine aynı yüzler aynı şahıslar tarafından kurulacağına inanıyorum. Ama isteğim yeni yüzlerin, vizyon sahibi nitelikli kişilerin hükümete gelmesi ve halk için çalışmasıdır. Öte yandan ilk yapılması gerekenin de kötüye gide ülke ekonomisi için önlemler alınması ve esnafın desteklenerek, katkı sağlanmasıdır”

Lokman Tunç;

“Vizyon sahibi bireyler başa gelsin”

“Hükümete nitelikli insanlar gelmezse halkın da beklentileri gerçekleşmez. Eğer yeni vizyon sahibi bir hükümet başa gelirse isteğimiz önce vatandaşı perişan eden bu sistemin değişerek, ekonominin canlandırılması için önlemler alınmasıdır. Vatandaşın birçoğu şimdi borç içinde, bankalara kredi ödemeye çalışmakta, mahkemeler alacak verecek davaları ile dolmaktadır. Dövizin yükselişine bir çare bulunsun ve günden güne kötüye giden ekonomi tam anlamıyla ele alınsın.”

Osman Uyar;

“Ekonomi ve yollar öncelik olmalı”

“Bana göre yeni gelen hükümetin en başta yapması gereken icraatlar arasında hayatı kolaylaştırıp, ekonomiyi güçlendirmektir. Diğer büyük ve öncelikler arasına alınması gereken trafik ve yollar, yol altyapılarının düzeltilmesi olmalıdır. Yaşanan üzücü kazalar ve altyapı sıkıntıları yüzünden ölümlerin artık durmasını istiyoruz. Öte yandan sıraya konulacaklar arasında asgari ücretin iyileştirilmesi ve insanca yaşayabilir bir hale getirilmesi de bizler için ilk sıralarda yer almaktadır.”

Ahmet Mağusalı;

“Stabil bir para birimine geçilmeli”

“Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri her döviz yükseldiğinde TL’nin değer kaybı vatandaşın zor durumda kalması, artık para birimimizin stabil bir paraya dönüştürülmesi yeni gelen hükümetin ele alması gereken bir sorundur. Ülkenin her yıl biraz daha kötüye giden ekonomisi de para birimiyle birlikte değerlendirilmeli ve çözümler üretilmelidir”

Yaşar Keleşzade;

“Ülkeyi doğru dürüst idare etsinler”

“Hükümetten başlıca isteğimiz bu ülkeyi artık doğru dürüst idare etmeleri ve halkın çıkarları için çalışmalarıdır. Öte yandan şu an yükselerek vatandaşı zor duruma sokan döviz için ve değer kaybeden TL için bir önlem bulmaları. Esnafından tutun birçok sektörü batıran ekonomiye de önlemler alınması beklentilerimizde ilk sırada yer almaktadır”

Hürmüs Yarkın;

“Değişen bir şey olmaz”

“Bana göre başa kim gelirse gelsin değişen bir şey olmayacak, bunca yıl neyse yine aynı olur. Bir şeylerin düzeleceğine ve hükümetlerin halk için çalışacağına inanmıyorum.”

Osman Çelik;

“İcraat bekliyoruz”

“7 Ocak’tan sonra kurulacak hükümetten beklentimiz halk için, ülke için icraat yapmalarıdır. En başta yatırımların yapılması ve denetlenmesi, eğitimde ve sağlıkta oluşan sıkıntıların aşılması, asgari ücretin sefalet sınırından çıkarılarak, insanca yaşanır bir hale getirilmesi ve emekli maşlarının düzenlemesi benim için başta yapılması gerekenlerdir.”

Emine Arsever;

“Umudum yok”

Erken seçim sonrası başa gelecek hükümetten hiçbir beklentim yok. Bugüne kadar başa gelen hükümetler halk için icraat yapmadı, bundan sonrada yapacakları konusunda umutlu değilim. Hepsi yandaşlarına, yoldaşlarına ve kendilerine çalıştı.”

Faika Kuşappi;

“Halk yararına birşeyler yapmalı”

“7 Ocak’taki seçimlerden sonra çıkacak sonucun halka en iyi yansıyacak sonuç olmasını istiyoruz ve kurulacak hükümetin halk için çalışması bizim için önemli. Bunun yanında ülkenin en büyük problemi olan ekonominin düzeltilmesi için önlemler alınması, asgari ücretin ülke şartlarına göre belirlenmesi, işsizlik sorununun ortadan kaldırılması, yolların altyapılarının düzeltilmesi gibi konular da beklentilerimiz arasında.”

Mete Kuşappi;

“Halk için çalışmaları gerekir”

“Yeni kurulacak hükümet en başta halkın yanında olmalı ve halk için çalışmalı. Öte yandan ülkenin başlıca sorunları olan ekonomi, sağlık, eğitim ve trafik gündeme alınarak ivedilikle çözüme ulaştırılmalı. Diğer beklentilerimiz arasında dövizin yükselmesiyle yaşanan hayat pahalılığı ve vatandaşın geçinemez hale gelmesine çözümler üretilerek, ekonominin de güçlendirilmesi. Özel sektörde çalışanların haklarının korunması ve asgari ücretin iyileştirmesi de diğer bir beklentimiz”