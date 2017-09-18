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Vatandaşlar evlerinden olabilirler!

Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atılgan Plaza’dan daire alan vatandaşlar konutlarını kaybetmeyle karşı karşıya.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:02
Vatandaşlar evlerinden olabilirler!

Atılgan Plaza Direktörü Recep Atılgan ile Yakın Doğu Bank arasında yıllar önceki borç anlaşmazlığı Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Atılgan Plaza’dan daire alan vatandaşları konutlarını kaybetmeyle karşı karşıya getirdi
 
Yeni Bakış Gazetesi'nde yer alan habere göre, Recep Atılgan, vatandaşa sattığı konutlara koçan vermek bir yana 2006 yılında  eşi adına attığı sahte imzayla milyon sterlin karşılığında YDÜ Bank’a ipotek koydu.  Atılgan’ın Yakın Doğu Bank’a  olan 4 milyon sterlin borcunun faizi  giderek yükseliyor
 
Yeni Bakış’a konuşan Atılgan mağduru bir vatandaş, “Sahte vekaletnamelerin birini tasdik memuru T.Ç  diğerini ise S.S  onayladı. İkisi de  açılan davada 10’ar bin TL’ye mahkum oldu.   İmzayı atıp belge sahteleyen şahıs Recep Atılgan ise üst mahkemeye sevk edildi. Ancak savcı, Recep Atılgan’ın mahkumiyetini beklediğimiz davayı beş ay önce nedense geri çekti” diye konuştu.
 
 “Recep Atılgan sadece yurdu işletiyor. Yılda 300 milyar karı var. Büyük bir villada yaşıyor,  son model mersedeslerde geziyor, biz de bu şekilde sürünüyoruz. Suat Günsel ise beklemede. Borcun tamamen büyümesini bekliyor. Borç büyüdüğünde evlerimiz elimizden gitmiş olacak”

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Son Güncelleme: 18.09.2017 10:11
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