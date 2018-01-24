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Vatandaşlar: "Gerçekten de şaka gibi bir ülkeyiz"

Lefkoşa'nın en işlek caddesinde apartman park yerlerinin arkasına yapılan kaldırımlarda bir de görme engelliler için ayrılan geçiş yerleri pes dedirtti!

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
Vatandaşlar: "Gerçekten de şaka gibi bir ülkeyiz"
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Halkın Sesi gazetesinden Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini vatandaşlarımız, ülkemizde bazı şeyler yapılmaya çalışılırken, doğru olan şeylerin dikkate alınmadığına dikkat çekerek,  gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini paylaştı.

Lefkoşa’nın işlek caddelerinden biri olan Taşkınköy bölgesindeki Kemal Aksay Caddesi üzerinde uzun bir süredir devam eden kanalizasyon çalışmalarının sonlandığını ancak yapılan bazı şeylerin yanlış olduğunu ifade eden bölge sakinleri, bunlardan birinin de apartman park yerlerinin olduğu yere kaldırım yapılması olduğunu ifade ettiler.

“Araba park yerinin arkasının yaya kaldırımı olması ne kadar doğrudur?” diyerek sorgulama yapan bölge sakinleri, araçlarıyla apartmanlarının park yerlerine park yapan sürücülerin buradan ayrılırken, kaldırımı kullanan yayaları görmezden gelmesi durumunda kötü sonuç doğurabilecek kazaların yaşanacağını belirttiler.

Ayrıca görme engelliler için de kaldırım üzerinde geçiş yeri yapıldığına da dikkat çeken vatandaşlarımız, “Gerçekten de şaka gibi bir ülkeyiz” diyerek sitemlerini dile getirdiler.

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