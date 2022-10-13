Vatandaşlar, 'seçim' deyince, ateş püskürdü!

Programın ilk bölümünde vatandaşlara 'Seçim deyince aklınıza ne geliyor?' sorusu soruldu.

Vatandaşlar, ülkedeki seçimlerden bıkmış durumda...

Kimi vatandaş, seçimi 'intihar' olarak nitelerken, kimisi de 'boşa masraf, gelen gideni aratıyor' diyerek nitelendiriyor...

İşte programda soruya verilen bazı çarpıcı cevaplar:

-"Benim ne KKTC'deki ne de Türkiye'deki seçimlere güvenim yoktur. Görüntü iyi değil, gidişat da iyi değil... Partilerin zaten kendi menfaatleri belli, çıkarları belli. Seçimlerin bize bir faydası olmuyor, aksine zararı oluyor."

-"Seçim deyince aklıma tek bir kelime gelir, 'intihar'... Başka hiçbir şey gelmez..."

-"Seçim deyince aklıma iş yapmayanlar gelir. Hep vaat var ama icraat yok. Hiçbir yerde hayır yok... Kendi elimizle, kaderimizi kötü yönetenleri seçiyoruz"

-"Seçime gidiyoruz ama değişen hiçbir şey olmuyor... Ben umutsuzum... Gelen de aynı gidende...

-"Aynı tas, aynı hamam. Değişen hiçbir şey yok. O gelmiş bu gitmiş hiçbir şey fark etmez... Biz kendimizi kurtaralım da onlar zaten kendilerini kurtarmışlar..."