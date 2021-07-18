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Vatandaşlar: "Sınır kapısında yaşananlar insanlık dışı, korkunç"

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Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarından ülkeye yapılan geçişlerde talep edilen PCR veya antijen testi ibrazı Beyarmudu Sınır Kapısı’nda çileye dönüştü.

18 Temmuz 2021 Pazar 13:34
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Vatandaşlar: "Sınır kapısında yaşananlar insanlık dışı, korkunç"

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sınır kapılarından ülkeye yapılan geçişlerde talep edilen PCR veya antijen testi ibrazı Beyarmudu Sınır Kapısı’nda çileye dönüştü.

Sağlık kontrollerinde personelin yetersiz kaldığı Beyarmudu Sınır Kapısı’nda Kuzey Kıbrıs’a geçmek isteyen turistler uzun kuyruklar oluşturdu, çocuklar kaldırım kenarlarında ağlayarak beklerken, aileler ve personel aşırı yoğunluk nedeniyle gergin anlar yaşıyor.

HER GÜN AYNI ÇİLE... SOSYAL MESAFE VE HİJYEN KURALLARI BERTARAF EDİLDİ...

Haber merkezine ulaşan vatandaşlar turistlerin Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye girişlerinde her gün aynı çileyi yaşadığını, sosyal mesafenin sınır kapılarındaki yoğunluk nedeni ile sosyal mesafenin ve hijyen kurallarının bertaraf edildiğini dile getirdiler.

Önceki gün bir aracın bir kızın ayağının üzerinden geçtiğini ve bu olayın örtbas edildiğini öne süren vatandaşlar bugün de bir aracın aynasının bir turiste çarptığını dile getirdiler.  

KONTROL MEMURLARI VE POLİS YETERSİZ, PARK YERİ YOK

Sağlık kontrolü yapan ekip ve polisin yetersizlik nedeniyle öfke içinde olduğunu belirten vatandaşlar; araçlarını park etmek için park yerinin olmadığını ve araçlı geçişlerin de aksadığını belirttiler.

Kaynak: Kıbrıs Postası

Son Güncelleme: 18.07.2021 22:47
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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