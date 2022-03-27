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Vatandaşlar, zamları protesto etmek için 1 Nisan'da eylem yapacak

Vatandaşlar, zamlara karşı sosyal medyada örgütleniyor.

27 Mart 2022 Pazar 18:46
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Vatandaşlar, zamları protesto etmek için 1 Nisan'da eylem yapacak
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Vatandaşlar, zamlara karşı sosyal medyada örgütleniyor. Bu çerçevede "Tepkisiz Kalma" isimli bir grup kuruldu ve burada 1 Nisan 2022 tarihinde eylem için örgütlenmeye başladılar.

Grubu kuran Emrah Adaklı isimli vatandaş paylaşımında şu sözlere yer verdi:
 

"Tepkiliyiz!

Tepkimizi göstermek için yürüyoruz!

Sözümüz var!

Sözümüzü söylemeye geliyoruz!

Hangi siyasi partinin üyesi olduğun, kime oy verdiğin fark etmez... Bu gidişattan memnun olmadığını biliyoruz.

Öğrencisi, öğretmeni, hayvancısı, çiftçisi, memuru, özel sektör emekçisi...Kim istersen ol...Bu tepkiye sen de ses ol!

Hükümete, hükümet ortaklarına, neden hükümette olduklarını hatırlatmak için, neden o koltukları doldurduklarını yüzlerine vurmak için tepki vermenin zamanı gelmiştir.

Yaşanabilir bir ülke için, çocuklarımız için, geleceğimiz için sen de yanımızda yerini al!

Basın açıklaması değil,

Tepkimizi göstermek için en önde birlikte yürüyelim!

Tepkimizi göstermek için önce burada organize oluyor, 1 Nisan Cuma günüde en önde birlikte yürüyoruz!"

Son Güncelleme: 27.03.2022 18:59
Anahtar Kelimeler:
ZamZamlarEylem
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