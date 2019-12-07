Vatandaşlardan yol aydınlatılsın eylemi

Karşıyakalı vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, yolda yeterli aydınlatmanın olmaması nedeniyle , sürekli kazaların meydana geldiği ve bu güne kadar 8 kişinin yaşamını kaybettiği, birçok kişinin ömrünü engelli olarak geçirmek zorunda kaldığı Karşıyaka Özgürlük Caddesinin aydınlatılması amacıyla bugün eylem yaptı.

Eylem Karşıyaka Özgürlük Caddesi’nde,kazaların çoğunun yaşandığı nokta olan Zeytinyağı Fabrikası sapağının olduğu noktada yer aldı. Eyleme katılanlar ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak, karanlık yollarda daha fazla can kayıplarının yaşanmamsı için , yetkilileri göreve çağırdı.

Eyleme , Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit, Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği, Karşıyaka Spor Kulübü , Karşıyaka Avcılık Atıcılık Kulübü , Zeytinlik İnisiyatifi üye ve yetkilileri, Karşıyakalılar ve burada meydana gelen kazalarda yakınlarını kaybeden aileler katıldı.

Eylemde basın açıklamasını okuyan Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Basın sorumlusu Nazmiye Beyazyüz Şener , Karşıyaka-Girne Anayolunda bulunan Özgürlük Caddesinde, aydınlatma bulunmaması nedeniyle, yaklaşık 600 metrelik bir mesafede bu güne kadar 8 kişinin yaşamını kaybettiğini bir o kadar vatandaşın da yaralanarak, yaşamını engelli olarak sürdürmek zorunda kaldığını ifade etti.

Caddenin aydınlatılması için yıllardır yetkililerden talepte bulunduklarını ancak bu güne kadar hiçbir adım atılmadığını dile getiren Nazmiye Beyazyüz Şener, daha fazla vatandaşın burada yaşamını kaybetmemesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Yaptıkları eylemin bir başlangıç olduğunu ve gerekenin yapılmaması halinde eylemlerinin artarak devam edeceğini belirten Şener, eyleme katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da, eylem yapılan bölgede yoğun bir şekilde trafik kazaları meydana geldiğini ve 8 kişinin burada yaşamını kaybettiğini söyledi.

Son olarak yaz aylarında meydana gelen ve Hüseyin Aşık’ın yaşamını kaybettiği kazadan sonra, polis ekiplerinin burada görev yapmak için 2 adet aracın farlarını ve projektör aydınlatması kullanmak zorunda kaldığını dile getiren Aktuğ, Lapta Belediyesi olarak bölgenin aydınlatılması için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Ekim ayında yazılı talepte bulunduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını kaydetti.

Büyük bölümü Lapta Belediyesi sınırlarında yer alan Girne –Güzelyurt anayolunun , Güzelyalı Caddesi, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi ve Çamlıbel sapağı gibi birçok noktasında aydınlatma olmaması, mevcut aydınlatmaların çalışmaması ya da yetersizliği nedeniyle , benzer sorunla yaşandığını birçok kaza meydana geldiğini dile getiren Aktuğ, belediye olarak KIB-TEK ve ilgili bakanlığın yapacağı çalışmalara ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit de, 8 kişi yaşamını kaybettiği güzergahta bir an önce aydınlatma çalışması yapılmasını talep ederek, yetkililerin duyarsız kalması halinde eylemlerinin artarak devam edeceğini belirtti.