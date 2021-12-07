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“Vatandaşlarımızın KKTC'nin geleceği için seçici olması gerekiyor”

Merkez eski kaymakamı, UBP Milletvekili aday adayı Müşavir Ahmet Arslan, Kanal T’de Mahmut Doğan’ın sorularını yanıtladı ve neden aday olduğunu açıkladı.

07 Aralık 2021 Salı 12:18
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“Vatandaşlarımızın KKTC'nin geleceği için seçici olması gerekiyor”
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Arslan siyaset mekanizmasının spora ve eğitime devletin desteğinin çok kısıtlı olduğunu ve sınırlı bütçeyle yaklaştığını söyleyerek, “Sporda kulüpler, eğitimde de okullar kaderleri ile baş başa bırakılıyor. Ekonomik sıkıntılarla uğraşılıyor. Milli eğitim bakanlığından okullara yapılan katkılar çok düşük seviyede. Spor kulüplerimize de destek çok sınırlı düzeyde. Hem sporumuza hem eğitimimiz sürekli yatırım yapılması gerekiyor” dedi. 

Girne’den UBP milletvekilli aday adayı olan Arslan, “Profesyonel olarak alanlarım eğitim ve spor. Ülke yönetimi açısından son 5 yılda İçişleri Bakanlığı’nda yapmış olduğum görevlerle bir devlet insanıyım. Önümüze gelen konuları değerlendirip daha ileriye nasıl gideceğimiz konusunda deneyim ve tecrübelerim var. Elimizdeki kıt kaynakları değerlendirmek için çalışmalarım mevcut. Ben kendimi bu görev için hazır hissediyorum ve bu görevi hakkıyla ifa edeceğime inanıyorum. Bütün bunları harekete geçirmek için birçok yasa ve tüzüğü değiştirip daha aktif kullanmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek milletvekillerinin görevidir. Komitelerde yapılması gereken işler çok yavaş yürüyor ve meseleler sonuca ulaşmıyor. Öyle bir yapı oluşmuş ki bir şey üretilip çıkmıyor” dedi. 

Arslan, “Artık bu eş dost ahbap ilişkilerini bir kenara bırakıp milletvekilliği seçimlerinde, adayların geçmişine bakmak milletimizin görevi olsun. Milletvekilliği kriterleri ve senin sevgini karşılama kriterleri aynı olmayabilir. Ama biraz kriterlere bakmalıyız. İnsanların uzmanlık alanları, nitelikleri ve millete verebileceklerine bakalım. Biraz da ülkemizin çalışacak ve üretecek insanlara ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın KKTC’nin geleceği için seçici olması gerekiyor dedi.

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