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Vatandaşların sorumsuzluğu Öztaş’ı çileden çıkardı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, belediye olarak “Çöp Dökmeyiniz” levhasının altının sorumsuz vatandaşlar tarafından çöp doldurulmasının ardından çileden çıktı.

23 Eylül 2017 Cumartesi 09:48
Vatandaşların sorumsuzluğu Öztaş’ı çileden çıkardı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, belediye olarak “Çöp Dökmeyiniz” levhasının altının sorumsuz vatandaşlar tarafından çöp doldurulmasının ardından çileden çıktı.

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta belediye olarak çöp dökülmesinin yasak olduğunu ifade eden levhanın altının çöp doldurulmasının ardından vatandaşlara öfke kustu.

Öztaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bu tabelanın olduğu yerdeki pisliğe bakın. ‘Belediye temizlemez, belediye çalışanları çalışmaz’ dediğinizi duyar gibiyim. Peki bu pisliği yapan kimler sevgili dostlar. Hepimiz bakalım bir aynaya. 140 kilometre karelik alanı var Geçitkale Belediyesi’nin. Temizlemek için, canla başla didinen bir avuç insan. Kirletin; bıkmadan, usanmadan ve de utanmadan kirletin. Bencil ve pis bir toplumuz bizler, kimseler alınmasın.

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