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“Vatandaşlık dağıtmak için seferberlik içindeler”

Bu Memleket Bizim Platformu, dağıtılan vatandaşlıklarla ilgili İçişleri Bakanlığı önünde eylem yaptı.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:25
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“Vatandaşlık dağıtmak için seferberlik içindeler”

“Azınlığa düşmekten ve siyasi irademizin ayaklar altına alınmasından artık usandık.” denilen açıklamada, azınlık hükümetinde vatandaşlık verilmesinin çok yüksek boyutlara geldiği, bunun için seferberlik yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada özetle şunlar ifade edildi:

“Halkı, açlığa mahkum eden hükümet yandaş istihdamı ve müdür müsteşar atamalarına devam etmektedir.

Hiçbir sınır tanımadan vatandaşlık dağıtanlar ülkesini ve halkını seviyorum diyemez. Ülkeyi yönettiğini iddia eden hükümet, dışarıdan müdahale ile hareket etmektedir.

Kendi iktidarları için her yol mubah sayılıyor. Halkımızı günden güne fakirleştiren, gençlere göç etmekten başka yol bırakmayanlar kendi saltanatını sürdürmeye çalışıyor.”

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:33
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