Vatandaşlıkların iptal edilmesi kararına karşı, ara emri talebi ile açılan davaların bir biri arkasına görüleceği ifade ediliyor.
Bin 200 istisnai vatandaşlıktan 175 tanesini iptal eden hükümet, daha sonra bu isimlerden bazıları ile ilgili kararını geri alsa da, iptal kararı resmi gazetede yer alan isimler haklarını mahkemede aramaya başlıyor.
İlk davanın yarın görüleceği Yüksek İdare Mahkemesi’nde ortaya çıkacak sonucun tüm iptalleri de etkileyebileceği belirtiliyor.
Görülecek ilk davanın bir ara emri talebi olduğu öğrenilirken, söz konusu davanın bir pilot dava olarak nitelendirilip diğerlerine emsal teşkil edeceği de hukuk çevrelerinin değerlendirmeleri arasında.
Kıbrıs Postası’nın yayınladığı habere göre, hükümet bakanlar kurulu kararı alırken, gerekli prosedürü tam anlamıyla sağlamadığından, dava açmak için mağdur oldukları iddiasındaki müvekkilleri adına hareket eden avukatlar, içişleri Bakanlığı’ndan vatandaşlıktan iptallerle ilgili gerekçeleri içeren belge elde etmekte zorlandıkları ifade ediliyor.
“Tüm istisnai vatandaşlıkları iptal edeceği” vaadi ile iktidara gelen hükümetin, ilk icraat olarak bin 200 vatandaş içerisinden 175’ini iptal etmesi ve şimdide bunun yargı önüne gidiyor olması, dörtlü koalisyon için ciddi bir prestij kaybına neden olacağı değerlendirilirken, hukuk çevreleri dava açan şahısların kazanma ihtimallerinin son derece yüksek olduğunu ifade ediyor.
Vatandaşlık iptalleri yargı önünde
Koalisyonun, bir önceki hükümetin verdiği yurttaşlıklardan bir kısmını iptal etmesi üzerine harekete geçen mağdur isimler, Yüksek İdare Mahkemesi’ni başvuru bombardımanına tuttu.
Vatandaşlıkların iptal edilmesi kararına karşı, ara emri talebi ile açılan davaların bir biri arkasına görüleceği ifade ediliyor.
Onların memleketi var. Bu şekilde çoğalırlarsa. ki çoğaldılar. biz ne yapacağız. Biz de Hataya mı gidelim. Zaten tam ayakta bir yargımız kaldı.. Çok hassas bir dava bu. Çok üzülürüz bu insanlar davayı kazanırsa.
Gidsin gendi memleketine nedir be amma birda dava açar
insanlar yıllardır calısır hakettiyse olacak tabi lakin almanyada 5senede vatandaslık verıyolar ki hakeden alacak tabikide
"İstisnai vatandaşlık" nedir bilmeden gonuşmaBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Allahndan bulsun bu hataylıları bu memleketin başına bela yapanlar! Lanet olsun yüzlerine gözlerine..
En başta eroğlu ..Allahından bulsun..Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Bunları dünya istemez ama illa ki bu fellahlar kendilerine kktc"yi merkez seçtiler..Memleketlerinde aç kuduz hepsi buraya yığıldılar sarı karınca gibi..
En başta şu sözde kabadayı fellah zaroğlunu bu ülkeden sınırdışı etmek lazım.Ne işi var bu ülkede..Buraya böyle adamlar lazım değil...