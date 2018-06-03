Vatandaşlık iptalleri yargı önünde

Vatandaşlıkların iptal edilmesi kararına karşı, ara emri talebi ile açılan davaların bir biri arkasına görüleceği ifade ediliyor.



Bin 200 istisnai vatandaşlıktan 175 tanesini iptal eden hükümet, daha sonra bu isimlerden bazıları ile ilgili kararını geri alsa da, iptal kararı resmi gazetede yer alan isimler haklarını mahkemede aramaya başlıyor.



İlk davanın yarın görüleceği Yüksek İdare Mahkemesi’nde ortaya çıkacak sonucun tüm iptalleri de etkileyebileceği belirtiliyor.



Görülecek ilk davanın bir ara emri talebi olduğu öğrenilirken, söz konusu davanın bir pilot dava olarak nitelendirilip diğerlerine emsal teşkil edeceği de hukuk çevrelerinin değerlendirmeleri arasında.



Kıbrıs Postası’nın yayınladığı habere göre, hükümet bakanlar kurulu kararı alırken, gerekli prosedürü tam anlamıyla sağlamadığından, dava açmak için mağdur oldukları iddiasındaki müvekkilleri adına hareket eden avukatlar, içişleri Bakanlığı’ndan vatandaşlıktan iptallerle ilgili gerekçeleri içeren belge elde etmekte zorlandıkları ifade ediliyor.



“Tüm istisnai vatandaşlıkları iptal edeceği” vaadi ile iktidara gelen hükümetin, ilk icraat olarak bin 200 vatandaş içerisinden 175’ini iptal etmesi ve şimdide bunun yargı önüne gidiyor olması, dörtlü koalisyon için ciddi bir prestij kaybına neden olacağı değerlendirilirken, hukuk çevreleri dava açan şahısların kazanma ihtimallerinin son derece yüksek olduğunu ifade ediyor.