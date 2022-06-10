Polisten verilen bilgiye göre; Girne’de, 2021 yılı Kasım ayı içerisinde, E.B.K.(K-43)’nin, bir şahıstan vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapacağı gerekçesiyle dolandırmak kastı ile 30,615 TL nakit parayı temin edip, herhangi bir işlem yapmayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Vatandaşlık işlemleri için yaklaşık 31 bin TL aldı
Girne’de sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla bir kişi tutuklandı.
10 Haziran 2022 Cuma 13:13
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