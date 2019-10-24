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Vatandaşlıklarla ilgili araştırma başlatılıyor

24 Ekim 2019 Perşembe 14:42
Vatandaşlıklarla ilgili araştırma başlatılıyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun, Kamboçya’nın ileri gelenlerine ve ailelerine “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verilmesinin ardından, vatandaşlıklarla ilgili araştırma başlatılması kararı aldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, Bakanlar Kurulu’nun aldığı bilgilerin akabinde karar aldığını ve İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis’in, kamuoyuna da yansıyan bu vatandaşlıkların araştırılmasını talep edeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Prodromu, bu vatandaşlıkların geçmişte yürürlükte olan yasalara göre ve bugünkü sıkı denetimler ve kısıtlamalar uygulamaya geçmeden önce verildiğini kaydederken, hatalı bir durum tespit edilmesi halinde, verilen vatandaşlığın geri alınması da dahil, ilgili karar alınacağını kaydetti.

Haberde, Rum siyasi partilerden AKEL, DİKO ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin konuyla ilgili görüşlerine ve eleştirilerine de yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vatandaş
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