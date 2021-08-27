BAHAR SANCAR - Özel Haber

Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Akın Aktunç, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, Lefkoşa’nın gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Belediyeciliğin kendisi için hereyden önce geldiğini söyleyen Aktunç, çeşitli faaliyetler gerçekleştirse de 6 dönemdir belediyede görev aldığını ve vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgilendiğini söyledi. Verdiği hizmetten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Aktunç, “Lefkoşa’nın bütün sorunlarını çok iyi biliyorum. Aynı zamanda çözümlerini de çok iyi biliyorum. Ancak her gelen belediye başkanının farklı plan ve projeleri var” dedi.

Bugüne kadar kendisine gelen tüm vatandaşların sorunlarını çözdüğünü ve bugüne kadar göreve gelen tüm başkanlarla iyi ilişkiler kurduğunu söyledi. Yasal olmayan hiçbir işe imza atmadığının altını çizen Aktunç, “Vatandaşsan, Lefkoşalıysan çözmek bizim işimiz” şeklinde konuştu