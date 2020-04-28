Vatandaştan tahliyeye tepki !

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın İngiltere'den yeniden tahliye planı yapılacağı açıklaması vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Daha önce yurt dışından getirilen uçaklarla ülkemize COVID 19 virüsü taşıdığını söyleyen vatandaşlar yeni bir hata daha yapılmasını istemiyor.

Henüz bazı sektörlerin açılması gündemde iken yeni uçakların ülkemize gelecek olması büyük bir endişe yaratıyor.

Vatandaşlar "Birileri para kazanacak diye bizim sağlığımızı riske atmasınlar.

Zaten sektörler açıldığı zaman ne olacağı konusunda endişeliyiz bir de yeni uçuşlar imkanı tanıyarak bizi daha da kötüye götürmesinler.

Ekonomik olarak bitmiş durumdayız yeni bir kapanmayı ne psikolojik ne de ekonomik olarak kaldırabiliriz" dedi.