Vatandaştan tahliyeye tepki !

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan'ın İngiltere'den yeniden tahliye planı yapılacağı açıklaması vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.
Daha önce yurt dışından getirilen uçaklarla ülkemize COVID 19 virüsü taşıdığını söyleyen vatandaşlar yeni bir hata daha yapılmasını istemiyor.
Henüz bazı sektörlerin açılması gündemde iken yeni uçakların ülkemize gelecek olması büyük bir endişe yaratıyor.
Vatandaşlar "Birileri para kazanacak diye bizim sağlığımızı riske atmasınlar.
Zaten sektörler açıldığı zaman ne olacağı konusunda endişeliyiz bir de yeni uçuşlar imkanı tanıyarak bizi daha da kötüye götürmesinler.
Ekonomik olarak bitmiş durumdayız yeni bir kapanmayı ne psikolojik ne de ekonomik olarak kaldırabiliriz" dedi.
Yeter artık bu gelişler artık bitsin,bu güne kadar neden gelmediler,bizi böyle riske atmaya hakkınız yok.
Yeter kardeşim yeter! Bu küçücük adaya kaç kişiyi getireceksiniz? Herkes kalsın kaldığı yerde. Daha yeni toparlanıyoruz bu kadar emeği çöpe mi atacaksınız? Daha yeni durum düzülmeye başladı hemen uçak dediniz. Yeter artık! Bu halkı tehlikeye atamazsınız!!
BİRİLERİNE ŞİRİN GÖRÜNECEKLER AMA BURDA OLANLARIN KÜSTÜRÜRLER GELMEK İSTEYENLER BU SAATTEN SONRA BEKLESİNLER TARİFELİ UÇUŞLAR BAŞLAYINCA GELSİNLER TAM NORMALE DÖNECEĞİZ DERKENKEN TEKRARDAN EVE KAPANMAK İSTEMEZÜK HABERİN OLA SAYIN BAKANCIK
Bu güne kadar niye getirmediniz,izole,izole dediniz evlerimize hapsolduk,bu güne kadar gelen geldi artık yeter şansınızı zorlamayın
kaç paraya
@İMAM Aynen öyle ekonomiymiş batıyormuş. sağlık parayla ölçülemez. ayrıca uçuşları açarsalar ilaç hastane yetiştiremeyecekler ekonomi daha da beter batacak. bir açılsın etrafta ona göre açarsın etrafı ne bu acele. bu sefer daha da uzun kapanacaz ekonomi daha da beter olacak.
Sakın sakın sakın sakın sakın sakın yeter ulan sıkıldık gelmesinler yeni vaka çıkmasın sakın yeter
Herkes bulunduğu yerde kalsın. Biz küçük bir ülkedeyiz. Hem ekonomimiz hem de sağlığımız alt üst oldu.