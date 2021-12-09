Vedat Timuçin Erbay, DP'den aday oldu

Erbay, şu sözlerle adaylığını açıkladı:

İlk defa çocuk denecek yaşlarda katıldığım ve aile olarak gördüğüm Demokrat Parti saflarında yirmi yılı aşkın bir süreden beri gönülden hizmet vererek ilçe gençlik kolları başkanlığına kadar yükselmiş bir kardeşiniz olarak, Milletvekili aday adaylığımı sizlerden aldığım teşvik ve destekle açıklıyorum.

Ulu önder Atatürk’ün aydınlattığı yolumuzda, Hak, Hukuk, Adalet ve Eşitlik ilkelerinden taviz vermeden, kimseyi hor görmeden, Milletin Meclisinde sizleri temsiliyet için sizlerden alacağım vekalet çerçevesinde, tüm ülkemiz yurttaşlarının vekilliğini yapmaya, devletin ve yurttaşların hak ve menfaatlerinin yüce çatı altında gözünüz ve kulağınız olarak orada bulunup takipçisi olmaya ve gerektiğinde hiç tereddütsüz bu hak ve menfaatlerin savunucusu olacağıma ve bu uğurda bıkmadan usanmadan çalışacağıma söz veririm.