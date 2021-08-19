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Vefat Edenlerin Yakınları Bir De Uçuk Tabut Fiyatlarıyla Boğuşuyor..

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Covid-19 yoğun bakımında yaşanan vahim ve üzücü bir durum pes artık dedirtti. Vatandaşın yaşadığı üzücü olayı gerek sözlü gerek dilekçe yoluyla kurum ve bakanlıklara bildirmesi de yaşanan çarpıklığa bir son verilmesine yetmedi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:25
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Vefat Edenlerin Yakınları Bir De Uçuk Tabut Fiyatlarıyla Boğuşuyor..

Kıbrıs Net Haber sitesinde yer alan haberde ulaşan vatandaş geçtiğimiz haftalarda babasını Covid-19 nedeniyle kaybetmesine üzerine Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başına gelen vahim ve üzücü bir durumu kamuoyuyla paylaştı. Babasını kaybetmesi üzerine Covid-19 vefatlarında uygulanan tabutlama işleminde uçuk fiyatlarla ücret istenilmesi ve bu işlemlerin usulsüz uygulanmasına tepki gösterdi.

Vefat üzerinden tabut ticareti

Acı yaşayan aile ve yakınlarına bir acı daha yaşatarak sosyal devlet gereksinimlerini yerine getirmeyen devlet kurumları halkı tabut ücretlerini çeşitli ücretlerle fiyatlandıran özel sektörün inisiyatifine terk etti. Tabutlama işlemini bile organize edemeyip, ücretini karşılayamayan devlet kurumları halkta “tabuta bile ödeyecek paraları yok mu?” sorusunu akıllara getirdi.

Devlet yetkilileri sessiz kaldı

Vatandaşın yaşadığı üzücü olayı gerek sözlü gerek dilekçe yoluyla kurum ve bakanlıklara bildirmesi de yaşanan çarpıklığa bir son verilmesine yeterli gelmedi. Herhangi devlet gözetimi, makbuz veya fatura karşılığı olmaksızın acılı ailelerden yüksek miktarda tabut ücreti istenilmesi toplumda da infial yarattı. Pandemi şartlarında ekonomik zorluklar çeken aileler, iş bilmez devlet kurumlarının organize edemediği ve yetersiz kaldığı sağlık sektöründe acılarının üstüne acı yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Net Haber

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