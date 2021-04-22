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Vefat sayısı 354 olarak kayıtlara geçti

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

22 Nisan 2021 Perşembe 20:07
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Vefat sayısı 354 olarak kayıtlara geçti

22 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3128'i semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 354 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 329'a, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 501 bin 382'ye yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 65 bin 593 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 463 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

Son Güncelleme: 22.04.2021 20:10
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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