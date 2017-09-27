Vekiller önceden tartışılmalıydı düşüncesinde

Deniz Abidin



Bakanlar Kurulu kararı ile saatlerin geriye alınmamasını iktidar partileri ve bağımsız milletvekillerine sorduk. Sivil toplum örgütleri tarafından yoğun tepki alan hatta devam edilesi halinde eylem yapılacağı söylenen bu kararla ilgili, iktidar partilerinin milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerinin de rahatsızlıkları bulunuyor.



DP Milletvekili Arabacıoğlu:

“Bize sorulmadığı için yorum yapmak doğru olmaz”

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, saatlerin geriye alınmamasının Bakanlar Kurulu kararı olduğunu anımsatarak, hükümetin aldığı kararla ilgili yorum yapmasının doğru bir şey olmadığını söyledi. Arabacıoğlu, DP milletvekili olarak olumlu veya olumsuz yorum yapmasını doğru görmediğini ifade ederek, “etik olmaz” dedi. Arabacıoğlu, “Bakanlar Kurulunda olmuş olsaydım yorumumu orada yapardım. Hükümet bu kararla ilgili bize sormuş olsaydı da görüşümü söylerdim. Çalışma saatlerinde yapılacak olan düzenleme de yine hükümetin tercihidir. Saatlerin geriye alınmamasındaki karar gibi çalışma ve okul saatlerinin de düzenlenmesi bir hükümet kararıdır. Ancak Bakanlar Kurulu’nda hükümet aldığı bu karar bize de sormuş olsaydı daha çok saygı duyardım. Hükümete destek veren vekiller olarak sizin bakış açınız nedir diye sorulmasını beklerdim”

Arabacıoğlu, hangi gerekçeye göre saatlerin geriye alınmadığını bilmediğini ifade ederek, “bize de sorulmadığına göre yorum yapmak doğru değil” dedi.



UBP Milletvekili Özcenk:

“Gönül isterdi ki bu önceden tartışılsın”

UBP Milletvekili Erdal Özcenk, bu konuda iki bakış açısının olduğunu belirterek, bunlardan bir tanesinin Kıbrıs’ta yaşadığımız için geri alınması düşüncesi olduğunu söyledi. Özcenk, bir diğer bakış açısının ise bizi tek tanıyan ve tek ilişkimizin olduğu ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Özcenk, bu baz alındığında saatlerin Türkiye’ye uyumlu olmasını uygun gördüğünü ifade ederek, okul saatlerinin değişmesi taraftarı olduğunu kaydetti. Özcenk, çocuklar için ayrı bir özel düzenleme olması gerektiğine dikkat çekerek “Gönül isterdi ki bu önceden tartışılsın” diye konuştu.



Bağımsız Milletvekili Sennaroğlu:

“Sivil toplumla ve milletvekilleriyle oturulup konuşulmalıydı”

Bağımsız Milletvekili Önder Sennaroğlu, saatlerin geriye alınmamasının hükümetin kararı olduğunu ifade ederek, bu karar alınmadan önce mutlaka tartışılması gerektiğini belirtti. Sennaroğlu, “Sivil toplumla ve milletvekilleriyle oturulup konuşulmalıydı” diyerek, her şeyin konuşularak halledilmesi gerektiğini kaydetti. Sennaroğlu, “Topluma uygun nasıl ise ona göre karar alınması gerekir. Meclis üç aydır kapalıydı. Grup toplantısı olmadı. 2 Ekim’de Meclis açılacak. Belki o zaman daha fazla bilgi sahibi oluruz ve yorum yapabilecek pozisyona geliriz” dedi.



UBP Milletvekili Gürçağ:

“Derslerin 8 buçukta başlamasıyla dengelendi”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, saatlerin değişmesi konusunda geçtiğimiz yıldan beri tartışmalara şahit olduğumuzu ifade ederek, çocukların okula gidişlerinde tam günün ağarmamış olmasının büyük sıkıntı olduğunu söyledi. Gürçağ, bu duruma bir düzenleme getirmek açısından okulun zil çalma saatinin ileriye alındığını kaydetti. Gürçağ, bütün işlerin Türkiye ile bağlantılı olduğuna dikkat çekerek, saatlerin uyum içinde olması düşüncesiyle hükümetin bu kararı aldığını belirtti. Gürçağ, bunun Bakanlar Kurulu’nda alınan bir karar olduğunu söyleyerek, buna saygı duyduğunu ifade etti ve şöyle devam etti, “tabii ki bir karar almışlarsa artısını, eksisini söyleyeceğiz. Herkesin söz hakkı vardır. Ancak bunu burada çok da tartışmaya açmak ne kadar yerinde olur ona bakılması gerekir. Toplumu düşündüren ve benimde hassasiyetle üzerinde durduğum çocuklardır. Özellikle sabah erken saatlerde özellikle okula yürüyerek giden çocukların gün doğmadan yürümesine ben de karşıyım. Bu da derslerin 8 buçukta başlamasıyla dengelenme yönüne gitmiştir”



UBP Milletvekili Serdaroğlu:

“UBP Grup toplantısında değerlendireceğiz”

UBP Milletvekili Ergün Serdaroğlu, konunun tartışmaya açık bir konu olduğunu dile getirerek, alınan son karar doğrultusunda saatlerin geriye alınıp alınmamasının UBP grup toplantısında ele alınacağını söyledi. Serdaroğlu, UBP milletvekilleri olarak talepte bulunduklarını, çok yakında UBP grup toplantısında konunun tartışmaya açılacağını kaydetti.