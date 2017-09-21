Vekiller vatandaşın kafasının karıştıracağına inanıyor

Eniz Orakcıoğlu



Seçimler yaklaştıkça gündeme gelen seçim günü olasılığı içerisinde Yerel seçimlerin ve Genel seçimlerin aynı gün olması da var.

Ülke genelindeki parti başkanları, genel sekreterleri ve milletvekillerinin bir çoğu seçimlerin ayrı günlerde olmasından yana.

Yeni Bakış’a konuşan siyasiler, Yeni seçim sisteminin alışılmadık olduğundan vatandaş için karmaşık ve zor geçeceğini belirterek, yerel seçimlerin de aynı gün olması işi daha da zorlaştıracağını düşünüyor.



CTP Milletvekili Asım Akansoy;

“Genel seçim zor olacaktır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, CTP olarak genel seçimlerin erken yapılması ile ilgili sundukları bir önerinin olduğunu vurgulayarak, “Bu hükümetin erken seçim çağrısı muhalefet tarafından dikkate alınmıyor yaklaşımına karşılık, biz hazırız erken seçime gideriz dedik. Zaten tüm konuşmalarımızda da bu hükümetin ülkeye zarar verdiğini söylüyoruz. Biran önce de bu hükümetten kurtulmak ve yeni bir oluşuma gitmek gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla genel seçimler bakımından olaya baktığımızda kişisel görüşüm seçimlerin erken yapılmasında halk ve toplum açısından fayda vardır diye düşünüyorum. Bilindiği üzere yerel seçimlerin tarihiyle oynanmıyor, bu sebeple de yerel seçimler normal zamanında yapılacak. Teknik olarak bakıldığında her iki seçimin aynı gün yapılması sıkıntılı olur. Çünkü zaten yeni bir seçim sistemiyle seçime gidiyoruz, vatandaşın bu yönde belli endişeleri de olacaktır ve bu sebeple de ülke çapında seçime gitmek vatandaş açısından teknik anlamda kolay bir seçim olmayacaktır. Dolayısıyla birde buna ek olarak aynı gün birde yerel seçimleri gerçekleştirmek işleri daha da zorlaştırır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit;

“Durum içinden çıkılmaz bir hal alır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 2018 Yerel ve Genel seçimlerinin birlikte yapılmasının doğru olmadığını belirterek, “Yeni seçim sistemi zaten oldukça karmaşık ve vatandaşın kafasında hala netleşmeyen sorular vardır. Bilindiği üzere komite yeni seçim sistemi ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. Biz komitenin bu sistemi gözden geçirip herkesin herkese oy verebileceği, ama mümkünse 3 bölgeli bir sisteme dönüşmesi veyahut tek liste olarak ortaya koymasını doğru buluyoruz. Ama bu konuda farklı görüşler vardır, üstelik henüz yasa ele alınmaktadır ve henüz belirlenmemiştir. Dolayısıyla hem oy pusulasının nasıl hazırlanacağı, hem de oy verme konusunda karma oy olup olmayacağı da netleşmemiştir. Bu konuda zaten başlı başına bir karmaşa yaşanmaktadır. Diğer yandan adli yılın açılışında konuşmacılar da buna değinerek, özellikle de Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de oy verme işleminin ve oy sayım işleminin uzun bir zaman alacağını söyledi. Buna birde yerel seçimleri katarsak durum içinden çıkılmaz bir hal alır” dedi.



UBP Milletvekili Ersin Tatar,

“Vatandaşın aklı karışabilir”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ersin Tatar, Yerel ve Genel seçimlerin birlikte yapılmasının doğru olmadığını vurgulayarak, “Vatandaş iki konuyu ayrı değerlendirmelidir. Kaldı ki yeni seçim sisteminde vatandaş oylamayı yapabilmesi ve sistemi tam olarak kavraması zor olacaktır, birde önünde belediye başkanı, belediye meclis üyelerini ve muhtarları da bulursa sandıktaki işi daha da zorlaşır. Bunun yanında seçime hazırlanırken milletvekillerinin halka anlatacağı projeleri farklı, belediye yönetimlerinin halka anlatacağı projeleri farklıdır dolayısıyla ikisini ayrı ayrı zamanlarda vatandaşın anlayabileceği şekilde olmalıdır. Eğer iki seçim bir günde olursa vatandaşın aklı karışabilir ve sağlıklı karar veremeyebilir. Yeni seçim sisteminin uzun zamandır tartışıldığı da herkesin bilgisinde, bu sistem komite tarafından son noktaya doğru ilerliyor. Değişiklikler tamamlandığı zaman ise halka anlatılacaktır” diye konuştu.



BKP Başkanı İzzet İzcan;

“Önemli olan hükümetten kurtulmaktır”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Başkanı İzzet İzcan, Yerel ve genel seçimlerin arasında birkaç ay olduğunu söyleyerek, “bizim için seçimlerin birlikte yapılması hiçbir şey fark etmez. Burada önemli olan bu hükümetten, bu seçimlerde biran evvel kurtulmaktır. Zaten halk iradesini temsil etmeyen ve parlamentonun çalışmadığı bir azınlık hükümetiyle karşı karşıyayız. Bana göre seçimlerin ikisinin birlikte yapılması herhangi bir engel teşkil etmiyor. Hükümet ortakları kendilerine göre bir hesap içindedirler. Bunun yanında seçim sistemini içinden çıkılmaz bir hale soktular. Tek liste diyerek, tek liste yapmadıkları ve sadece karma oy verme hakkını tanıdıkları bir sistem haline getirilmiştir. Bunun dışında bölge barajları, bölge milletvekilleri aynen devam etmektedir. Karmaşada tam bu noktadadır ve oy pusulasını basacak kadar bir çarşaf kâğıt ve baskı makinesi bulamamışlardır. Zaten karmaşa yaratan bir durum vardır ve belediye seçimleri içinde vatandaşa ayrı bir pusula verip ona da oy verin demek ayrı bir külfet getirmez ” şeklinde konuştu.



YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı;

“Tarih ikincildir”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Bugünkü koşullar içinde önümüzdeki seçimlerin mantıklı bir seviyede yapılamayacağını söyleyerek, “Bugün hala daha önümüzdeki seçimlerin nasıl olacağını, neye benzeyeceğini bilmiyoruz. O kadar yeteneksiz bir hükümetten bahsediyoruz ki Seçim ve Halk oylaması yasasını değiştirirken neyi değiştirdiğinin farkında değil, Genel seçimlere yönelik işlem yapıyor ama bu arada yerel seçimlerin yapılamamasının koşullarını yaratıyor. Yasada milletvekili ve belediye meclisi üyeleri birlikte tanımlanmaktaydı ve değişiklikte sadece vekili değiştirip belediye meclisini koymayınca orada bir muallaklık ortaya çıkıyor. Kısacası seçime hazır olmayan ve seçimin nasıl olacağına karar verilemediği koşullarda seçimin günü belli olsa ne olur, olmasa ne olur? Diğer bir sorun ise partiler arası eşitsizliktir ki yine UBP, CTP, DP ve TDP seçim öncesinde tonlarca yardım alacaklar, seçim yarışına girilecek ve bu paralar seçim yarışında kullanılacak, yine YKP, KSP ve TKP havaya bakacak, bu durumda nasıl eşit yarışacağız. Diğer yandan BRT Devlet televizyonu olduğu için bugünden başlayarak UBP ve DP’nin resmen seçim propagandasını yapar, TKP’de 1 ay boyunca BRT’de yer bekleyecek ve dert anlatacak. Böylesi koşullarda demokratik bir seçim hayal bile dilemez. Türkiye’nin bu anlamdaki müdahalelerini de göz ardı etmemek gerekir. Türkiye kimi istediğini, nasıl bir hükümet ve vekil istediğimi ortaya koyuyor. Böylesi koşullarda tarih ikincildir” dedi.



“Kaosa sebep olur”

Bu seçimlerden pek bir şey beklememek gerektiğini vurgulayan Kanatlı, “Önemli olan toplumsal muhalefeti güçlendirmektir. Seçimlerin tarihlerin oynanması ile çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Yerel seçimler anayasa ile belirlenmiştir yerinden oynatamazsınız. Genel seçimlere bakıldığında seçimlerin yerel seçimlerle yapılmasının avantajı ve dezavantajı vardır. Bürokrasi açısından ve harcamalar açısından bakıldığında iki seçim aynı gün olursa bazı şeyler daha kolay olur ama bu hayatımızda bir şey değiştirmez. Bu kadar beceriksiz bir hükümetin seçimleri öne veya ileri alması veya aynı gün yapılması yine beceriksizce bir iş yapmak ve kaosa sebep olmak anlamına gelmektedir” şeklinde konuştu.



TKP-YG Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayıoğlu;

“Seçimler ayrı yapılmalıdır”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreter Yardımcısı Sami Dayıoğlu, Yerel seçimler ve genel seçimlerin ayrı ayrı yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Bu noktada sadece gençleri değil, yaşlı kesimlerinde düşünmek gerekir. Seçimlerin ayrı ayrı yapılmasını ve partilere olacak olan oy kaybını önlemek ve yaşlılarımız açısından daha kolay olacak olan farklı günlerde yapılması daha uygundur. Masraf açısından bakıldığında seçimlere ayrı günlerde yapmak bütçeye bir sıkıntı getirecektir ama üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum. Seçim ve Halkoylaması yasası ile ilgili düzenlemelerde aldığımız duyumlara göre 3 bölgeye ayrı liste ama yine tek liste olarak addedileceğidir, buda yerinde bir uygulamadır” diye konuştu.