Vekillerden komitede koronavirüs önlemi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle toplanan Meclis’te koronavirüse karşı vekiller sıkı önlemlere komitede de devam etti.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi gündemiyle toplanan Cumhuriyet Meclisi’nde olağanüstü koronavirüs önlemleri, komite çalışmalarında da sürdü.
Seçiminin ertelenmesi gündemiyle toplana Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde vekiller önlemleri elden bırakmadı.
Komitenin çalışmalarının yarım saat sürmesi bekleniyor.
Kıbrıs Postası
Son Güncelleme: 19.03.2020 13:28
Bakanlıktan marketlerlerin açılış ve kapanış saatleri için marketçiler birliği ile ortak bir açıklama yapmasını bekliyoruz