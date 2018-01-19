Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115483
ALTIN
162.564
DOLAR
3.7869
STERLİN
5.2547
EURO
4.6426
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

Vekillerden saldırılara karşı dik durmaları istenecek

KTOEÖS, yemin edecek milletvekillerinden anayasal haklarına yapılan saldırılar karşısında dik kurmalarını istemek amacıyla pazartesi günü meclis önünde eylem düzenliyor.

19 Ocak 2018 Cuma 14:14
Vekillerden saldırılara karşı dik durmaları istenecek
banner10

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS),  yemin edecek milletvekillerinden anayasal haklarına yapılan saldırılar karşısında dik kurmalarını istemek amacıyla pazartesi günü meclis önünde eylem düzenliyor.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, eylem saat 10.00’da başlayacak.

Açıklamada, “And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan ‘demokratik, çağdaş toplum; nitelikli, laik eğitim; saygın, aydın, özgür öğretmen; insanca geçim ve yaşam’ haklarımıza, dayatmalara ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız” ifadelerini kullanıldı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Guterres: "İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"
Guterres: "İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim