Vekillerin yaş ortalaması 54'den, 50'ye düştü!

Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'ın haberine göre; 7 Ocak 2018’de gerçekleştirilen Erken Genel Seçim’de 2013 yılında gerçekleştirilen Erken Genel Seçim sonucunda Meclis’te milletvekilliği görevini yapan 21 milletvekili Meclis dışında kalırken, yeni 21 milletvekili de Meclis’teki görevini üstlendi.

Yapılan araştırmaya göre 2013’te Meclis’te milletvekilliği görevini yapan 2018’de Meclis’te milletvekilliği görevini yapacak olan isimlere göre yaşları daha büyük olurken, Meclis’in gençleştiği göze çarpıyor.

MECLİS GENÇLEŞTİ

Genel Seçimlerle birlikte Meclis’te temsil edilmeyi hak kazanan yeni 21 isimle birlikte Meclis’in yaş ortalaması da düştü. 2013’te Meclis’te görev yapan vekillerin yaş ortalaması 54 iken, 7 Ocak Genel Seçimleriyle birlikte yaş ortalaması 50’ye düştü.

Meclis’te 2018’de görev yapacak olan en genç milletvekili HP’den 1985 doğumlu Mesut Genç olurken, en yaşlı milletvekili ise TDP’den 1944 doğumlu Hüseyin Angolemli oldu. Bu durumda 22 Ocak’ta yapılması planlanan Meclis’in ilk oturumuna başkanlık edecek olan isim en yaşlı üye olarak Hüseyin Angolemli olurken, kâtip olarak görev yapacak olan en genç 2 isim ise Mesut Genç ve Bertan Zaroğlu.

Genel anlamda yaş ortalamasına bakıldığı zaman ise toplamda 9 milletvekiline sahip olan HP’nin en genç kadro ile Meclis’te temsil edilecek.

UBP’Lİ VEKİLLERİN YAŞ ORTALAMASI YÜKSELDİ

2018 yılında gerçekleştirilen seçimlerde UBP’nin milletvekili kadrosunda1953 doğumlu Tahsin Ertuğruloğlu, 1958 doğumlu Erdal Özcenk ve 1971 doğumlu Kemal Dürüst’ün bulunmadığı ve 1956 doğumlu Zorlu Töre, 1957 doğumlu Önder Sennaroğlu, 1961 doğumlu Resmiye Canaltay ve Menteş Gündüz, 1963 doğumlu Hasan Taçoy, 1966 doğumlu Olgun Amcaoğlu, 1968 doğumlu Özdemir Berova ve Aytaç Çaluda, 1974 doğumlu Yasemin Öztürk ve Oğuzhan Hasipoğlu gibi isimleri Meclis’te bulunacak milletvekili kadrosuna kattığı göz önüne alındığı zaman, UBP’nin milletvekili kadrosunun yaş ortalamasının geçen seçimlere göre yükseldiği görülüyor.

CTP DAHA GENÇ BİR KADRO İLE TEMSİL EDİLİYOR

2013’te CTP’de milletvekili görevi üstlenen vekiller ile 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde milletvekilliği görevini üstlenen isimler karşılaştırıldığı zaman CTP’nin milletvekillerinin daha genç bir kadro ile Meclis’te bulunduğu görülüyor.

Karşılaştırma kapsamında CTP’den 2013 yılından itibaren milletvekilliği görevi yapan 1950 doğumlu Ömer Soyer Kalyoncu, 1952 doğumlu Ferdi Sabit Soyer, 1952 doğumlu Arif Albayrak, 1954 doğumlu Özkan Yorgancıoğlu, 1954 doğumlu Hüseyin Erçal,1957 doğumlu Abbas Sınay, 1957 doğumlu Salih İzbul, 1959 doğumlu Mehmet Çağlar,1960 doğumlu Sibel Siber, 1960 doğumlu Ahmet Gülle ve 1978 doğumlu Birikim Özgür, gibi isimlerin 2018 yılında milletvekilliği görevinde bulunmayacağı ve 2018 yılında 1962 doğumlu Fikri Toros, 1972 doğumlu Sıla Usar İncirli ve 1980 doğumlu Salahi Şahiner’in yeni isimler olarak Meclis’te bulunacağı değerlendirildiği zaman CTP’nin milletvekillerinin yaş ortalamasının geçen seçimlere göre düştüğü çıktığı görülüyor.

DP’NİN YAŞ ORTALAMASI YÜKSELDİ

2013 seçimlerinde toplamda 12 milletvekili çıkaran DP’nin 2018’de gerçekleştirilen seçimlerde mevcut milletvekili kadrosunda bulunan 1944 doğumlu Esat Ergün Serdaroğlu, 1950 doğumlu Ahmet Kaşif, 1953 doğumlu Mustafa Arabacıoğlu, 1963 doğumlu Hakan Dinçyürek, 1970 doğumlu Hüseyin Alanlı, 1972 doğumlu Hamit Bakırcı olmak üzere toplamda 6 milletvekili Meclis’e veda ederken, 4 milletvekili ise seçime UBP’den katılarak Meclis’teki görevlerine devam edecekler. Bu doğrultuda 1959 doğumlu Serdar Denktaş, 1964 doğumlu Fikri Ataoğlu ve kadroda yeni bir isim olan 1959 doğumlu Koral Çağman olmak üzere toplamda 3 milletvekili çıkaran DP’nin yaş ortalamasının yükseldiği görülüyor.

EN YAŞLI MİLLETVEKİLİ TDP’DE

2018’de gerçekleştirilen Erken Genel Seçim’de 3 milletvekili çıkararak 2013 yılında Meclis’teki milletvekili sayısında değişiklik olmayan TDP’nin milletvekili sayısı değişmezken, değişen tek isim Cemal Özyiğit oldu. TDP’de 1966 doğumlu Mehmet Çakıcı’nın yerini alan 1960 doğumlu Cemal Özyiğit karşılaştırıldığı zaman 3 kişilik milletvekili kadrosunun yaş ortalamasının yükseldiği görülüyor. 2013 ve 2018’de Meclis’te bulunan isimler arasına giren 1944 doğumlu Hüseyin Angolemli ise Meclis’in en yaşlı üyesi olma özelliğini devam ettiriyor.

EN GENÇ MİLLETVEKİLİ VE KADRO HP’DE

2018’de gerçekleştirilen Erken Genel Seçim’e ilk defa katılan partiler arasında bulunan HP’nin 9 milletvekili çıkarması sonucunda Meclis’teki milletvekili yaş ortalamasını düşürdüğü gözlemlenirken, HP milletvekili olan 1985 doğumlu Mesut Genç’in 2018’de Meclis’te bulunan en genç milletvekili olduğu görülüyor.

HP’nin çıkardığı milletvekillerine bakıldığında 1957 doğumlu Hasan Topal, 1970 doğumlu Hasan Büyükoğlu, 1971 doğumlu Gülşah Mannavoğlu, 1973 doğumlu Kudret Özersay, 1974 doğumlu Tolga Atakan ve Erek Çağatay, 1977 doğumlu Jale Rogers, 1981 doğumluAyşegül Baybars ve 1985 doğumlu Mesut Genç ile 2018’de Meclis’te görev yapacak olan en genç parti olarak kayda geçti.

İKİ MİLLETVEKİLİ ARASINDA 20 YAŞ FARK…

2018’de gerçekleştirilen Erken Genel Seçim’e ilk defa katılan bir diğer parti olan YDP’de ise aralarında 20 yaş fark bulunan 1962 doğumlu Erhan Arıklı ve 1982 doğumlu Bertan Zaroğlu 2018’de Meclis’te yer alacak yeni isimler arasına girdi.