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Veli Tümerkan hayata gözlerini yumdu

Veli Tümerkan bugün saat14,00’de Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.   

20 Mart 2022 Pazar 09:24
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Veli Tümerkan hayata gözlerini yumdu
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Haber Kıbrıs Dijital Platformunun Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Mete Tümerkan’ın babası, Veli Tümerkan bu sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu.

Uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavi gören Veli Tümerkan 82 yaşındaydı. Veli Tümerkan 20 Mart 2022 Pazar günü (bugün) saat 1400’de Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

UZUN YILLAR EĞİTİMCİ OLARAK HİZMET VERDİ

Aslen Akıncılarlı olan Veli Tümerkan, 1940 doğumlu idi. Topluma eğitimci olarak hizmet veren Tümerkan, Koççat ve Akıncılar köylerinde uzun yıllar ilk ve orta eğitimde öğretmen olarak görev yaptı. Son olarak 1983-1992 yılları arasında Türk Maarif Koleji'nde öğretmen olarak hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan Türmerkan uzun yıllar da Akıncılar Gençlik Kulübüne Başkan ve yönetici olarak hizmet verdi. Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde yılmaz bir mukavemetçi olarak görev alan Tümerkan, 20 Mart 2022 Pazar günü (bugün) saat 14,00’de Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek. Veli Tümerkan evli ve iki çocuk babasıydı.

Anahtar Kelimeler:
Veli Tümerkan
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