Lefkoşa çevre yolunda dün trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan Veli Umut Erkal’dan güzel haber geldi. Erkal’ın ameliyatlarının başarılı geçtiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU:

Dün saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa Kuzey çevre yolu üzerinde, Veli Umut Erkal'ın yönetimindeki PT 678 plakalı motosiklet ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki çelik bariyerlere çarpmıştı.

Kaza sonucunda Veli Umut Erkal ağır yaralanarak Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı