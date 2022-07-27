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"Verecen ulan parayı" diyerek tabanca çekti!

Haspolat’da alacağı olan parayı vermediği gerekçesi ile tabanca ile tehdit eden zanlı M.Y tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:57
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"Verecen ulan parayı" diyerek tabanca çekti!
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Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, zanlı M.Y'nin Kanunsuz ateşli silah tasarrufu ve Taşıma, Korkutmak maksadıyla ateşli silah taşıma, Şiddet tehdidi, Mülke tecavüz ve darp suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 25.07. 2022 tarihinde saat 13:10 raddelerinde Haspolat Lefkoşa'da faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli kasap dükkanına giden Girne'de sakin M.Y'nin alacaklarını vermediği gerekçesiyle Lefkoşa'da sakin Mustafa Tutar’ın sorumluluğunda bulunan dükkana izni olmaksızın girerek kanunsuz olarak taşıyıp, tasarrufunda bulundurmuş olduğu sağ kasık kısmında bulunan tabancayı çıkarıp adı edilenin üzerine doğrultup darp ettikten sonra "verecen ulan parayı" diyerek şiddet tehdidinde bulunup olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Polis, M.Y'nin tutuklandığını ve konu tabancanın aranmakta olduğunu belirtti.

Polis, tüm bu hususlar göz önüne alındığında meselede alınacak bir çok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki edeceğinin aşikar olduğundan ilk aşamada zanlının 2 gün süre poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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