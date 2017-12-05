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Vergi affı 12 Aralık'ta son eriyor

Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, mevcut kamu borcunu yasanın tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ödemek isteyenlerin 12 Aralık tarihine kadar borcunun bağlı bulunduğu dairenin şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.

05 Aralık 2017 Salı 15:54
Vergi affı 12 Aralık'ta son eriyor
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Gelir ve Vergi Dairesi,  2014 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi cezaları ve bunlara ilişkin gecikme zamları ve/veya 31 Aralık 2014 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu borcu olanlar için  ödeme kolaylığı sağlamak adına düzenlenen  İndirimli Tahsilata İlişkin (Geçici Kurallar) Yasasından yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihinin 12 Aralık olduğunu açıkladı.

Gelir ve Vergi Dairesi’nden yapılan açıklamada, mevcut kamu borcunu yasanın tanımış olduğu imkânlar dâhilinde ödemek isteyenlerin 12 Aralık  tarihine kadar borcunun  bağlı bulunduğu dairenin şubelerine başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedildi.
 

Açıklamada, “12 Aralık tarihi sadece başvuru için son tarih olmakla birlikte ödeme tarihleri yasada düzenlendiği gibi peşin ödeyecekler için başvuru günü, taksitler halinde ödeyecekler için ise yasanın yürürlükte bulunduğu süre dikkate alınarak taksit miktarına göre verilecek ödeme planına göre yapılacaktır. Borcun tümünü peşin ödemeyip, zamana yayarak eşit taksitler halinde ödemek isteyen vatandaşlarımız için de son başvuru tarihi 12 Aralık’tır” denildi.

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