Diyalog'tan Aytuğ Türkkan'ın haberine göre, Maliye Bakanlığı, geçmişten kaynaklanan ağır borçların bir bölümünü kesmeye hazırlanırken, zor durumdaki belediyeler de karşı atağa geçti. Sosyal Sigorta primleri ve İhtiyat Sandığı yatırımları konusunda en büyük borcun sahibi olan Lefkoşa Türk Belesiyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 350 bin liralık kesintiyi önleyebilmek amacıyla mahkemeye başvurarak ara emri aldı.

Diyalog’a konuşan Harmancı İhtiyat Sandığı’na 31 milyon 860 bin ana para ve 32 milyon 687 bin de faiz olmak üzere 64 milyon 547 bin TL borç olduğunu söyledi. Sosyal Sigortalar’a ise 33 milyon 373 bin ana para, 21 milyon 199 bin faiz olmak üzere toplam 54 milyon 572 bin TL’lik bir borç var.

"Şimdilik kurtarıldı"

Bir yandan hükümet kurma çalışmaları öte yandan hükümet boşluğu karmaşaya neden olurken, şimdi de belediyelerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarının geriye ödenmesi sıkıntısı baş gösterdi.

Yasaya göre bu aybaşından itibaren eski borçları bulunan belediyelerin aldıkları devlet katkısından kesinti yapılacak ve fonlardaki borçlar ödenmeye başlanacak. İşte bu durumda da belediyelerde maaş ödemede sıkıntısı yaşanacak.

Bunlardan biri olan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yasanın ihlal edildiği iddiasıyla ama emri davası dosyaladı. Ara emri sayesinde Vergi Dairesi’nin bu ay belediyeden yapmaya hazırlandığı 350 bin TL’lik kesinti şimdilik durdurdu.

"Vergi Dairesi 350 bin TL kesme kararı aldı"

Konuyla ilgili Diyalog’a konuşan Başkan Harmancı, “Hazırlanan yasa eski borçlar için bize 1 Ocak 2017ye kadar başvuru yapmamızı ve birlikte bir yapılandırma yapmamızı emrediyordu. Biz bu başvuruyu devlete yaptık. Yasa, ödeme gücü dikkate alınarak bir ödeme planından söz ediyor. Ancak 1 yıl geçti hiçbir kimse bu yapılandırmayla ilgili bizimle konuşmadı” dedi.

Yasada bu başvuruyu yapmayan belediyelere devlet kendisinin bildiği gibi bir yapılandırma yapacak hükmü olduğunu kaydeden Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: Biz LTB olarak başvurumuzu yaptık ama yapılandırma yapılmadı. 10 Ocak tarihinde beni Vergi Dairesi’nden aradılar ve bu ay devlet katkısından 350 bin TL eski sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı fonlarına olan borçlarımıza kesinti yapacaklarını bildirdiler. Biz de buna karşı çıktık ve mahkemeden ara emri aldık” dedi.

"Belediyenin borç yükü 168 Milyon"

Harmancı, belediyenin güncel borç yükü bilgilerini de paylaştı. Verilen bilgiye göre: Belediyenin İhtiyat Sandığı’na 31 Milyon 860 Bin TL anapara, 32 Milyon 687 Bin TL de faiz olmak üzere 64 Milyon 547 Bin TL borcu var.

Sosyal Sigortalar’a ise 33 Milyon 373 Bin TL anapara, 21 Milyon 199 Bin TL faiz olmak üzere toplam 54 Milyon 572 Bin TL’lik bir borç meblağı var.

Buna ek olarak bir de Vergi Dairesi borçları da bulunuyor. Belediyenin Vergi Dairesi’ne 25 Milyon 169 Bin TL anapara, 24 Milyon 531 Bin TL faiz olmak üzere toplam 49 Milyon 701 Bin TL’lik borcu var.

"Üç kalemin toplamı ise 168 Milyon 821 Bin TL"

Harmancı, İhtiyat Sandığı hariç Sosyal Sigorta ve Vergi Dairesi borçlarında faizlerin affedilmesi durumunda 130 Milyon TL’lik bir borçla karşı karşıya kalacaklarını ifade ederek bankaya olan borcun da temmuz ayında noktalanacağını göz önünde bulundurarak bir ödeme teklifinde bulundu.

"Borcu bir defada ödeyebiliriz"

Başkan Harmancı, belediyenin tüm banka borçlarının tek bir hesaba aktarıldığını ve yaklaşık 6 Milyon TL’lik bir borçları kaldığını ifade ederek, 30 Milyon TL’yi 6 Milyon TL’ye indirdik. Temmuz ayında bu borç kapanacak” dedi. 1 Ocak 2016 yılından bu yana Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının düzenli yapıldığını anlatan Harmancı, geçmiş borçların ödenmesine ilişkin bir de teklif yaptı.

4-5 banka ile gayrı resmi görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve bu bankaların oluşturacağı konsorsiyum ile 130 Milyon TL’yi bulan eski borçların (Temmuz ayında borçlarını kapattıktan sonra) belediyenin borçlanması yoluyla devlete ödenebileceğini belirten Harmancı, “12-15 yıl vadeyle bu borç tamamen kapatılabilir” diye konuştu.

Ama bunun için devletin daha önce bu tip borçlara ilişkin peşin ödemelerde faiz affı çıkarması gerektiğini ifade eden harmancı, “Faiz affı yapılırsa devletin kasasına da bir anda 130 Milyon TL gibi büyük bir para girmiş olur” dedi.

Yeniden aday olacak mı?

Başkan Harmancı, haziran ayındaki seçimlere bir daha aday olup olmama konusundaki soruya da şu yanıtı verdi: Şu an için aday olmamak için bir sebep yok ama tek taraflı almayacağım bu kararı… Sanırım şubat ayı içerisinde kararım netleşir.