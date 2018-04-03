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Vergi Dairesi 5 yıllık ehliyet vermiyor!

Hükümet, daha önce 489.50 TL olan 5 yıllık sürüş ehliyeti harcını, 28 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete'de "zamlı fiyat" yerine, yanlışlıkla indirim yaparak 454.50 TL diye duyurunca, Vergi Dairesi bu ehliyeti vermeyi durdurdu.

03 Nisan 2018 Salı 09:20
Vergi Dairesi 5 yıllık ehliyet vermiyor!

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre; Bakanlar Kurulu’nun 1 Mart’ta yürürlüğe giren hatalı bir kararı nedeniyle, 5 yıllık ehliyet almak isteyen vatandaşlara, “2 yıllık, 3 yıllık veya 10 yıllık verelim, 5 yıllık veremiyoruz” yanıtı veriliyor.

Ülkemizde ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına yapılan zamlar, 28 Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayınlandı ve 1 Mart 2018’den itibaren yürürlüğe girdi.

Ancak, Resmi Gazete’de, daha önce 489,50 TL olan 5 yıllık ehliyet harcı, 454.50 TL olarak yazıldı.

Bu hata fark edilmediği için, Vergi Dairesi, şimdi 5 yıllık ehliyet vermeme kararı aldı.

Bakanlar Kurulu’nun yeniden bir tüzük hazırlayıp, Resmi Gazete’de yayınlamaması halinde, bu hata nedeniyle kimseye 5 yıllık ehliyet verilmeyecek.

Ülkemizde 1 Mart 2018’den önce Öğrenci Ehliyeti Sınavı için 240 TL alınıyordu; bu fiyat 270’TL’ye çıkarıldı.

Öğrenci Ehliyeti 239.90 TL’ydi, zamla birlikte 269.90 TL oldu.

Motorlu Araç Sürüş Sınav ücreti de 330 TL’den, 375 TL’ye çıkarıldı.

İki yıllık ehliyet 239.80 TL’den, 269.80 TL’ye, üç yıllık ehliyet 324.70 TL’den, 364.70 TL’ye yükseltildi.

Beş yıllık ehliyet ise 489.50 TL’ydi. Hata neticesinde, Resmi Gazete’de, fiyatına zam yapmak yerine, 454.50 TL fiyat belirlendi. Bu hata, şimdi “beş yıllık ehliyet almak istiyorum” diye başvuranlara, “üzgünüz, veremiyoruz, 2 yıllık, üç yıllık veya dilerseniz 10 yıllık verelim” deniyor. Bu arada 10 yıllık ehliyet fiyatı da 814 TL’den, 919 TL’ye yükseltilmişti.

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Son Güncelleme: 03.04.2018 09:26
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