Vergi-Sen'den grev kararı

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun yaptığı yazılı açıklamada, daire yönetimine sunulan rotasyon dahil tüm önerilerin dikkate alınmadığını belirterek, yarın Girne, Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt Şubelerindeki veznelerde greve gitme kararı aldıklarını duyurdu.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun’un yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Sendikamız, sorumlu sendikacılık örneği göstererek pandemi süresince tüm üyelerinin, vergi dairesindeki hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettirmesine vesile olmuştur. Tüm üyelerimiz sorumluluk örneği ile hareket etmiş, kendi sağlığı ve aile sağlığını hiçe sayarak vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermiştir.

Ancak, hükümet tarafından keyfi ve ayaküstü alınan kararla diğer kamu çalışanları rotasyon usulüne geçerken dairemiz çalışanları sağlıklarını korumak ve dairedeki birimlerin kesintisiz şekilde hizmet vermesini sağlamak amacı ile daire yönetimine sunduğumuz rotasyon dahil tüm önerilerimizi kaale almamıştır.

Sendikamız, Daire yönetiminin bu duyarsızlığına ve Kamu çalışanları arasındaki bu eşitsizliğin uygulanmasını protesto etmek amacı ile yarın (25/09/2020) Girne, Gazimağusa İskele ve Güzelyurt Şubelerindeki veznelerde greve gitme kararı almıştır.

Vergi Dairesi çalışanlarının sağlığı diğer Kamu çalışanlarından daha değersiz değildir. Hükümeti, ayaküstü kararlar değil, hukuk ve insan sağlığını koruyucu zemininde kararlar almaya davet eder, aksi taktirde çalışanlarımızın sağlığını ve eşitliğini koruma mücadelemiz artırarak sürdüreceğimizi bildiririz.”