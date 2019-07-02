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Vergi Sen, Hayat Pahalılığı’ndan eksiltme yapılmasını eleştirdi

02 Temmuz 2019 Salı 18:51
Vergi Sen, Hayat Pahalılığı’ndan eksiltme yapılmasını eleştirdi

Gelir ve Vergi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) hayat pahalılığından eksiltme yapılmasını eleştirdi.

Konuyla ilgili Vergi-Sen’den yapılan açıklamada “Hükümet edenler her zaman olduğu gibi bütçe açığının sebebini kamu çalışanlarına ödenen maaşlara bağlayarak, kamu çalışanlarını yine şaşırtmamışlardır” denildi.

 “Ocak 2019- Haziran 2019 dönemine ait hayat pahalılığı oranından 2 puan eksiltme yaparak bütçe açığının kapanacağı algısı yaratılması, kamu çalışanlarını toplum nezdinde bir kez daha hedef tahtasına koymuştur” denilen açıklamada, ülkenin “kanun hükmünde kararnamelerle yönetilemeyeceği” dile getirildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Vergi Dairesi çalışanları olarak bizler, bütçede meydana gelen açıkların, yapılacak yasal düzenlemelerle kapatılacağının farkındayız ve görüyoruz. Geçmiş hükümetler döneminde, tüm uyarılarımıza rağmen vergi politikalarındaki yanlış uygulamalar bütçedeki açığı daha da büyütmüştür. Bu yanlış uygulamaların bir tanesi de aflardır. İktidarın göreve gelmesinin ikinci gününden itibaren yine af gündeme gelmiştir. Bütçenin bu günkü içler acısı halinin en büyük sebeplerinden biri de tamamen politik kaygılarla çıkarılan aflardır.

Hayat pahalılığı oranında yapılacak 2 puanlık eksiltme ile enflasyon karşısında her gün eriyen maaşlar kamu çalışanlarının alım gücünü daha da zayıflatacaktır. Ekonominin dengelerini düşünürsek, can çekişmekte olan küçük esnaf da bundan fazlasıyla etkilenecek, kepenk kapatan onlarca küçük esnafa yenileri eklenecektir. Hükümet edenlere uyarımızdır;  bütçe açığını bordro mahkûmlarının maaşlarına göz dikerek kapatamazsınız,  asıl hedefiniz ‘sebeplerini sizin de çok iyi bildiğiniz’ kayı dışı ekonominin kayıt altına alınması için yapılacak yasal düzenlemelerdir”

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