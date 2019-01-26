Vergi-Sen: “Yeni Vergi Düzenlemesi Yerinde Ancak Eksik Ve Yetersiz”

Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Genel Sekreteri Ediz Uzun vergi yapılan vergi düzenlemesinin az kazanandan az, çok kazanandan daha çok vergi alınmasını hedeflediği için yerinde,fakat eksik ve yetersiz olduğunu bildirdi.



Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, bu düzenlemenin mevcut yasa ve uygulamalarla sadece bordro mahkumlarını hedef alacağını, kayıt dışı ekonominin büyük bir kısmını oluşturan, kayıt dışı maaş ve ücret ödemelerinin vergi dilimlerinin değiştirilmesiyle daha da artacağını, mevcut yapıda vergi kaçağını artıracağını savundu.



Bu durumun Maliye’nin gelirlerinde ciddi bir gerileme yaratacağından, her zamanki gibi telafisi, dolaylı vergilerin artırılarak, vatandaşın sırtına ağır bir yük bindirilerek kapatılmaya çalışılacağını belirten Uzun, çözümün Kamu çalışanlarının bankalar aracılığıyla gerçekleşen maaş ödemelerinde olduğu gibi, özel sektör çalışanlarının da bankalar aracılığıyla ödenmesini yasal zorunluluk haline getirmekten geçtiğini kaydetti.



Uzun “Böylelikle hem çalışanının sosyal yatırımları gerçek maaşları üzerinden gerçekleşecek, yani geleceğinden çalınmayacak hem de sermaye babalarının gerçek gelirleri daha şeffaf olacaktır. Yukarıda belirtilen hususlar için biran önce yasal düzenleme yapılmalı, gerekli çalışmalar başlatmalı; böylelikle hükümet ortakları,sermayenin değil de çalışanın yanında olduğunu göstermelidir” ifadelerini kullandı.