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Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın

Bu kapsamda 8 bin 735 üreticiye toplam 9,5 milyon TL'lik ödeme yapılacak.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
Vergisiz akaryakıt ödemeleri yarın

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 bitkisel üretim sezonu ve 2018 yılı balıkçılık kayıtlarına göre, tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olarak ödenmesi amacıyla, toplam hak edişin %70’lik kısmına karşılık gelen 9,5 milyon TL’lik akaryakıt ödemesi yapılacak.

Üreticiler, kartlarına aktarılacak hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Vergisiz Akaryakıt
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kktc 2019-07-04 10:57:22

Kamu görevlilerinden yapılan kesinti buraya mı gitti?

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üreticiye destek 2019-07-04 12:02:35

Doğrudan gelir desteği vardı onlar ne oldu acaba. Onlar da çıksa bari Üretici biraz rahatlasın..

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