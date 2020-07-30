Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Hastaneye kaldırılınca kaçak olduğu anlaşıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Malta'ya götürme vaadiyle KKTC'ye getirdiler
Şirket adına topladığı paraları cebe attı
Şirket adına topladığı paraları cebe...
Flaş Haber
Gazimağusa'da feci kaza!
Kapat

Veteriner Dairesi hizmet verecek mezbahaları açıkladı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Bayramın birinci gününde hizmet verecek salhaneleri ve dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
863 Okunma
Veteriner Dairesi hizmet verecek mezbahaları açıkladı

Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Bayramın birinci gününde hizmet verecek salhaneleri ve dikkat edilmesi gereken hususları açıkladı.

Veteriner Dairesinden yapılan açıklamada, hasta hayvanlardan elde edilen gıdalarla veya doğrudan temasla geçebilen zoonoz hastalıkların görülme sıklığının Kurban Bayramlarında artış gösterdiği, 
hayvanlardan insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesi için kurbanlık hayvanların asgari teknik ve sağlık şartlarına sahip mezbahalarda veteriner hekim kontrolünde kesilmesi gerektiği kaydedildi.

Kurbanlık hayvan nakledilirken ve kesimi yapılırken, hayvan refah kurallarının gözetilmesi ve hayvana eziyet edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilen açıklamada, “Kurban edilecek hayvanların, sağlıklı ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle gebe veya yeni doğum yapmış olan, kurbanlık yaşına gelmemiş olan, salya ve gözde akıntısı bulunan, kılları karışık ve mat halde olan, ishali olan, zayıf, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memesi kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük olan hayvanlardan kurban olmaz. Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlar tercih edilmelidir”  dedi.    

Bayramın birinci gününde hizmet verecek mezbahalar şöyle:

“Etsan Mezbahası-Cihangir, Aket Mezbahası-Akdoğan, Alsancak Mezabahası, Lapta Mezbahası, Güzelyurt Mezbahası, Gazimağusa Mezbahası, İskele Mezbahası, Gönyeli Mezbahası.”

Anahtar Kelimeler:
Veteriner Dairesi MüdürlüğüKurban Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Neslihan Keleş hayatını kaybetti
Neslihan Keleş hayatını kaybetti
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Başkasının ehliyetiyle araç kiraladı
Pilli: Kurallara uymak elzem
Pilli: Kurallara uymak elzem
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim