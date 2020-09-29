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Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyecek

Tarim ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2020 Salı 15:36
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Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyecek

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Doğrudan Gelir Desteği kapsamında arıcılığın desteklenmesi ve kayıt altına alınması amacı ile arılı kovan başına destekleme yapılmaktadır. Bu bağlamda, arıcıların Veteriner Dairesi’ne kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Veteriner Dairesi’nde kaydı bulunmayan işletmelerin bal satışı yapmasına izin verilmeyecektir. İnsan sağlığının korunması ve “Gıda Güvenliği ve Hijyen Kuralları” kapsamında kovandan sofraya izlenebilirliğin sağlanması amacı ile Veteriner Dairesi gerekli çalışmaları yürütmekte ve kayıtları almaktadır.

Bu işletmelerin kayıtlarını yaptırmaları için 15 Ekim 2020 tarihine kadar Kaza Veteriner Dairelerinden veya Veteriner Dairesinin web sitesinden temin edecekleri forumları doldurup en yakın kaza Veteriner Dairesi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca arıcılık ile iştigal etmeyip sadece bal alıp satan işletmelerin de kayıtlarını yaptırmaları yasa gereğidir. Sözkonusu işletmelerin Veteriner Dairesi Müdürlüğü’ne kayıt yaptırmaları ve  “Bal Üretim İzni” ve/veya "Paketleme İzni" almaları gerekmektedir.

Gerekli  Belgeler: 

Arıcılar Birliği Üyelik Belgesi,

Kimlik Kartı Fotokopisi,

Arıcılık Kayıt ve Bildirim Formu (Kaza Veteriner Dairesi veya Veteriner Dairesi web sitesinden temin edilebilir.)

Doğrudan Gelir Desteği müracaat formu (Kaza veterner Dairesi veya Veteriner Dairesi web sitesinden  temin edilebilir.)

Yeni Arıcılar için taahhütname (Kaza Veteriner Dairesi veya Bakanlığın web sitesinden temin edilebilir.)

Önemle duyurulur

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