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Veteriner hekim uyarıyor: "Yemesinler!"

Ölmek üzere olan ineği Lefkoşa'daki bir kasap dükkanında parçalara ayırıp halka sattılar.

22 Eylül 2017 Cuma 10:45
Veteriner hekim uyarıyor: "Yemesinler!"

Çiğdem Aydın

Mesarya’nın önemli hayvancılık bölgelerinden biri olan Gaziköy’de doğum yaptıktan sonra can çekişmeye başlayan ve öleceği anlaşılan ineğin kesilip, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesindeki bir kasapta parçalara ayrıldıktan sonra halka satıldığı bildirildi. 

 Bu skandal olay sonrasında, T.S. isimli kasabın 30 kilo inek etini sattığı, geriye kalan 7 kilo 200 grama ise polis tarafından el konulduğu öğrenildi. Sözkonusu kasabın yanı sıra ineğin sahibi olduğu bildirilen 35 yaşındaki hayvancı A.E. ve 23 yaşındaki kasap çırağı Y.E.D. gözlatına alındı. 

Elde edilen bilgilere göre; olayla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatan polis, veteriner kontrolü olmadan kesilen ve Lefkoşa’nın Kaymaklı bölgesindeki kasap tarafından satışa sunulan 30 kilo etin alıcılarından bir kısmına ulaşılırken, diğerlerine ulaşılamadı. 

Diyalog muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir veteriner hekim, kesimi yapılan hayvan etinin tahlil edilmeden yenmemesini önerdi. Kasaptan alınan inek eti veya kıymayı henüz tüketmeyen vatandaşları uyaran veteriner hekim “Doğru olan, polisin el koyduğu henüz satılmamış 7 kilo etin süratle Veteriner Dairesi tarafından tahlil edilmesi ve halkın bu konuda aydınlatılmasıdır. Tahlil sonuçları açıklanmadan sözkonsu etleri tüketmemeleri gerekir”dedi.  

"Yemlerde sıkıntı var"

“Son zamanlarda bazı yemlerin ‘zararlı maddeler’ içerdiğini ve bunu tüketen hayvanların hastalandığını belirten veteriner hekim “ne yazık ki zararlı yemlerle beslenen hayvanlarda halsizlik, düşük gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bazıları da hastalanıp ölüyor. Tarım Bakanlığı bu olaya el koymalıdır” dedi. 

Bu arada Kaymaklı’daki kasaptan dün inek eti veya kıyma alan  tüketicilerin kimlikleri araştırılıyor. Henüz ulaşılamayan tüketicilerin, polisi arayıp ifade vermeleri isteniyor. 

Diyalog Gazetesi

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