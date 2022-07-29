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Veteriner Hekimler Sendikası rahatsız!

Geçici statüden kadroya geçen veteriner hekimlerin kamuya ilk kez atanan meslektaşlarından daha düşük maaşla göreve başladığı, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası’nın bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımları atacağı açıklandı.

29 Temmuz 2022 Cuma 19:30
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Veteriner Hekimler Sendikası rahatsız!
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Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası Başkanı Erkut Özgöray, 17 yıl gibi uzun süreden sonra kamuya veteriner hekim alınması için münhal ilan edildiğini, “nispeten” adil bir tüzükle sınav yapıldığını, 11 veteriner hekimin kamuda kadrolu olarak göreve başladığını belirtti.

Kadroya geçen 5 veteriner hekimin kamuoyunda "göç yasası" olarak bilinen 47/2010 sayılı yasadan önce uzun yıllar kamuda geçici statüde görev ifa ettiğini belirten Özgöray, yazılı açıklamasında şu tespit ve değerlendirmelere yer verdi:

“Geçici statüden kadroya geçen veteriner hekimler ilk kez kamuya atanan meslektaşlarından daha az bir maaşla göreve başlamışlardır. Kısacası göç yasası olarak bilinen yasadan girenler daha uzun yıllardır görev yapan meslektaşlarından daha yüksek maaşla işe başlamışlardır. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve adaletli maaş ilkesine açıkça aykırı bir durum oluşturmaktadır. On yıldan uzun sürededir kamuda veteriner hekim olarak görev yapan üyelerimiz yeni atanan meslektaşları ile aynı maaş ile görev yapmalarına neden olan ise yanlış yapılan ve düzeltilmesi için defalarca görüştüğümüz 2017 yılında değişiklik yasalarından kaynaklanmaktadır. Söz konusu değişiklik yasalarında yeni girenlere ek haklar vermesine karşın geçmişte geçici statüdeki hekim arkadaşlarımıza bugün kadroya atanmalarına rağmen maaş artışı sağlayan yasa bendini seçme hakkı tanınmamıştır. Siyasi kamu görevlilerine görev sürelerinin sonunda bu hak tanınmasına karşın 13-16 yıldan uzun süredir görev yapan hekimlere bu hak tanınmamış ve anayasa açıkça ihlal edilmiştir.

Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için hukuki yollar dahil her türlü yaklaşımı göstererek sendikamız gereken tüm adımları atacak.”

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