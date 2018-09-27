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Veysel Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Veysel Coşkun bugün son yolculuğuna ıuğurlandı

27 Eylül 2018 Perşembe 13:34
Veysel Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gamze PİR BAYKUR

Çayırova’daki evinden 17 Eylül tarihinde ayrılan ve 22 Eylül tarihinde cansız bedeni Kaplıca-Mersinlik arasında deniz kıyısında bulunan 18 yaşındaki Veysel Coşkun bugün son yolculuğuna ıuğurlandı.

Coşkun’un cenazesi bugün  Çayırova Mezarlığında kılınan öğlen namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra sevenleri de katıldı.

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Son Güncelleme: 27.09.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemÇayırova MezarlığıVeysel Çoşkun
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Vatandaş 2018-09-27 14:43:12

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sevenlerine sabırlar versin Allah kimseye evlat acısı vermesin

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