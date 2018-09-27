Veysel Coşkun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gamze PİR BAYKUR
Çayırova’daki evinden 17 Eylül tarihinde ayrılan ve 22 Eylül tarihinde cansız bedeni Kaplıca-Mersinlik arasında deniz kıyısında bulunan 18 yaşındaki Veysel Coşkun bugün son yolculuğuna ıuğurlandı.
Coşkun’un cenazesi bugün Çayırova Mezarlığında kılınan öğlen namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra sevenleri de katıldı.
Son Güncelleme: 27.09.2018 14:19
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun rabbim ailesine sevenlerine sabırlar versin Allah kimseye evlat acısı vermesin