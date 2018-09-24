Veysel Coşkun'un ailesi göz yaşları içinde bekliyor

Çayırova köyünde yaşayan ve bir haftadır kayıp şahıs olarak aranan Veysel Coşkun ile ilgili ciddi gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü kaybolan ve Cumartesi günü elbiseleri Kaplıca köyü plajına yakın kayalık bir alanda bulunan Veysel Coşkun’un yaşamını yitirdiğine yönelik emareler ailenin bilgisine getirildi.

Elbiselerin bulunmasının ardından, aynı bölgede, yaklaşık bir kilometre uzakta da bir erkek cesedine rastlandı.

Bir hafta denizde kaldığı tespit edilen erkek cesedi, ciddi bir tahribata uğradı. Denizden çıkan ceset, tuzlu su, bölgedeki kayalar ve günlerce denizde kalmasından dolayı tanınmaz halde. Cesedin, henüz kayıp Veysel Coşkun’a ait olup- olmadığı bilinmiyor.