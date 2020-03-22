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‘Veysi Çelik’in talimatıyla vuruldu’

Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da silahlı saldırıya uğrayan Vedat Baltacı'nın Veysi Çelik ile sorun yaşadığı ve Veysi Çelik'in talimatıyla vurulduğu iddia edildi.

22 Mart 2020 Pazar 15:58
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‘Veysi Çelik’in talimatıyla vuruldu’

Kıbrıs Manşet’in haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da silahlı saldırıya uğrayan Vedat Baltacı’nın Veysi Çelik ile sorun yaşadığı ve Veysi Çelik’in talimatıyla vurulduğu iddia ediliyor.
Veysi Çelik geçtiğimiz yıllarda Girne’de faaliyet gösteren Retro bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı olayında azmettirici olarak biliniyordu. Veysi Çelik yakın tarihlerde Gazimağusa’da kıdemli savcı Mustafa ildeniz’e ait ofisin ve iş insanı Murat Uğur Palabıyık’a ait olan villanın kurşunlamaları olayından azmettirici olarak yargılandığı davalardan takipsizlik alarak 3 ay önce tahliye edilmişti.

KAYNAK: KIBRIS MANŞET

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Tanık 2020-03-22 18:02:18

Butun bu faaliyetleri duzenleyen H.F. adli o mafyadir milleti kandirmayin, bizzat ben sahidim olaya

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