Veysi Soyer'den sanat etkinliği

Veysi Soyer sanat etkinliği düzenliyor. Saçaklı Ev'de yer alacak etkinlik, 3 Mayıs Cuma günü saat 16.00’da açılacak ve 2 gün sürecek.
Etkinlik 4 Mayıs Cumartesi saat 10.00’da aynı mekanda müzik, resim, fotoğraf ve seramik workshoplarıyla devam edecek. Workshoplar ücretsiz ve katılım herkese açık olacak.
Sanat etkinliği Veysi Soyer, Mustafa Müezzinoğlu, Elvan Şenkayalar, Emel Sefer, Ertaç Hazer, Rauf Ersenal, Evren Karagöz, Deniz Soyer, Aycan Soyer, Iris Şenay Soyer, Tolga Özasil ve Burcu Karagöz'ün eserleri ve katkılarıyla gerçekleşecek.