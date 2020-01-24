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Vezirköprü Belediyesi’nden Özçınar’a ziyaret

24 Ocak 2020 Cuma 16:05
Vezirköprü Belediyesi’nden Özçınar’a ziyaret

Yenierenköy Belediyesi ile kardeş belediye olmak için çalışmaların tamamlanmasının ardından protokole imza atmak üzere KKTC’ye gelen Samsun-Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ile birlikte bugün Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Ziyarette, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı ile belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Özçınar, yaptığı konuşmada heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin çalışmaları ve belediyelerin işleyişiyle ilgili bilgiler verdi.

Özçınar ayrıca, Türkiye ile KKTC’deki belediyeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğuna da dikkat çekti.

Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz ve Samsun-Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de KKTC’de olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeşilırmak ve Özçınar’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda plaket ve hediye takdimi yapılıp, anı fotoğrafı çekildi.

(BRT/MAIL)

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Vezirköprü
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