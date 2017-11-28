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“Vicdani olduğu kadar yasal ve anayasal bir gereklilik”

Kamu-Sen, engellilerin özlük haklarını düzenleyecek yasa tasarısının meclisten geçirilmesini talep etti..

28 Kasım 2017 Salı 13:47
“Vicdani olduğu kadar yasal ve anayasal bir gereklilik”
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Kıbrıs  Türk  Kamu  Görevlileri  Sendikası  ( KAMU – SEN) Örgütlenme  Sekreteri  Ramadan  Öcal,  2013  yılından  beri  özlük  hakları  verilemeyen engelli kamu  görevlilerinin  haklarının  geciktirilmeden  verilmesinin,  “vicdani  olduğu  kadar  yasal  ve  anayasal  bir  gereklilik”  olduğunun belirtti. 

Öcal, tüm  yetkilileri, “64 / 1993 Engellileri  Koruma, Rehabilite  ve  İstihdam  ( Değişiklik )  Yasa  Tasarısı”nın en kısa sürede Meclis’ten geçirilmesi konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı. 

Yazılı bir açıklama yapan Öcal, Kamu  Görevlileri  Yasası  olarak  bilinen  7 / 79  sayılı  yasada  2012  yılında  tadil yapıldığını ve kamu  görevlilerinin  özlük  haklarında  olumlu  yönde  bir  açılım  yapıldığını ancak “Engellileri  Koruma, Rehabilite  ve  İstihdam  Yasası” altında kamuda  çalışan  engellilerin bu açılımdan yararlanamadığını kaydetti. 

Öcal, engellilerin yasal  olarak  en  temel  hakları  olan barem ve diğer  özlük  haklarını  alabilmeleri  için  hazırlanan ve uzun  zamandır Cumhuriyet  Meclisinin  İdari, Kamu  ve  Sağlık  İşleri  Komitesinde  bekletilen; 64 / 1993 Engellileri  Koruma, Rehabilite  ve  İstihdam  ( Değişiklik )  Yasa  Tasarısı”nın  erken  genel  seçimler  bahane  edilip  de  yasalaştırılmamasının, “kabul edilebilir olmadığını” belirtti. 

Öcal, bu  noktadan  hareketle  tüm  yetkilileri, yasanın en kısa sürede Meclisten geçirilmesi konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı. 

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Son Güncelleme: 28.11.2017 16:38
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