Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( KAMU – SEN) Örgütlenme Sekreteri Ramadan Öcal, 2013 yılından beri özlük hakları verilemeyen engelli kamu görevlilerinin haklarının geciktirilmeden verilmesinin, “vicdani olduğu kadar yasal ve anayasal bir gereklilik” olduğunun belirtti.

Öcal, tüm yetkilileri, “64 / 1993 Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı”nın en kısa sürede Meclis’ten geçirilmesi konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.

Yazılı bir açıklama yapan Öcal, Kamu Görevlileri Yasası olarak bilinen 7 / 79 sayılı yasada 2012 yılında tadil yapıldığını ve kamu görevlilerinin özlük haklarında olumlu yönde bir açılım yapıldığını ancak “Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası” altında kamuda çalışan engellilerin bu açılımdan yararlanamadığını kaydetti.

Öcal, engellilerin yasal olarak en temel hakları olan barem ve diğer özlük haklarını alabilmeleri için hazırlanan ve uzun zamandır Cumhuriyet Meclisinin İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde bekletilen; 64 / 1993 Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam ( Değişiklik ) Yasa Tasarısı”nın erken genel seçimler bahane edilip de yasalaştırılmamasının, “kabul edilebilir olmadığını” belirtti.

Öcal, bu noktadan hareketle tüm yetkilileri, yasanın en kısa sürede Meclisten geçirilmesi konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırdı.