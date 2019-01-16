Vicdani Ret İnisiyatifi Destek Ve Dayanışma Çağrısında Bulundu

Vicdani Ret İnisiyatifi, 3 Ocak’ta Askeri Mahkeme’nin verdiği kararla ilgili olarak, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili’nin dosyaladığı istinafın görüşülmesinin yarın olduğunu bildirdi ve tüm siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, anti-militaristler ve barış aktivistlerin desteğiyle dayanışmasının beklendiğini duyurdu.

İnisiyatif tarafından yapılan yazılı açıklamada, istinaf duruşmasının yarın saat 09:30’da Askeri Mahkemede görüleceği de belirtildi.

Açıklamada, istinaf başvurusunda, “Bakanlar Kurulu yasa değişiklik kararı ile suçun teknik olduğunun göz önüne alınmadığı, karar verilirken AİHS 5 ve 9’un ihlal edilmiş olabileceği göz önüne alınmadığı, savunmadaki bu iddiaya kararda cevap verilmediği için adil yargılanma ilkesinin çiğnendiği” görüşlerinin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun da cezaevinden çıkarılıp, Askeri Mahkemeye istinaf duruşması için getirileceği de yer aldı.