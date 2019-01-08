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Vicdani Ret İnisiyatifi Yasa Tasarısının Meclis’e Gönderilmesinden Memnun Olduğunu Açıkladı

08 Ocak 2019 Salı 17:33
Vicdani Ret İnisiyatifi Yasa Tasarısının Meclis’e Gönderilmesinden Memnun Olduğunu Açıkladı

 Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, “vicdani ret” hakkı tanıyacak yasal düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilmesinden memnun olduğunu açıkladı.

Bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları gereği zorunlu askerliği reddetme hakkı anlamına gelen “vicdani ret” hakkı için yasal düzenleme talep eden Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi, öğle saatlerinde Cumhuriyet Meclisi önünde toplandı. 

İnisiyatif adına açıklama yapan Murat Kanatlı, Askerlik Yasası’ndaki taslak düzenlemenin dün ikindi itibarıyla Meclis’e ulaşması ve Resmi Gazete’de yayımlanması için çalışmaların başlatılmasından memnun olduklarını ifade etti.

Tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasından 20 gün sonra, Meclis Komitesinin gündeminde olacağına işaret eden Kanatlı, Komite’de tasarının görüşülmesi için gerekli iradenin mevcut olduğuna inandığını belirtti.

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Yasa değişikliğiyle ilgili tasarıyı İngilizce’ye çevirdiklerini ve görüş almak için yurt dışında bazı yerlere gönderdiklerini kaydeden Kanatlı, 20 gün sonra görüş vermek üzere komiteye çağrılmaları halinde, görüş verecek durumda olacaklarını ifade etti.

Kanatlı, yaşanan bu gelişmelerin ardından Meclis önünde eylem yapma gerekçelerinin de kalmadığını ifade etti.  

Askeri Mahkeme’nin Halil Karapaşaoğlu’na seferberliğe hazırlık çağrısını reddettiği için 2 bin TL para cezası veya 20 gün hapislik kararıyla ilgili olarak da Kanatlı, Karapaşaoğlu için Cumartesi günü dayanışma mahiyetinde bir etkinlik düzenleyeceklerini de belirtti. 

Karapaşaoğlu’ya para cezasını ödemesi için tanınan 10 gün 14 Ocak Pazartesi günü dolacak.

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Vicdani Ret İnisiyatifiYasa TasarısıMeclisHaberGündemKıbrıs
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