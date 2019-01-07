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Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün Meclis’te

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gündeminde ilk sıralara tırmanan Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde olacak.

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:47
Vicdani Ret Yasa Tasarısı bugün Meclis’te

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 25 Aralık 2018’deki son toplantısının ardından yarın 2019 yılının ilk toplantısını yapacak.

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Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın çağrısıyla toplanacak Genel Kurul’un saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan Vicdani Ret Yasa Tasarısı da bugün Genel Kurul’un gündeminde olacak.

Başbakan Tufan Erhürman, imzaların atıldığını, tasarının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını açıklamıştı.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Vicdani RetYasa TasarısıMeclisHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
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Ütopya 2019-01-07 10:45:00

Yolsuzluk dosyaları, hayat pahalılığı, asgari ücret, zamlar, eğitim, sağlık, ulaştırma vb dururken mamur ettiler bunları da bakanlar kurulu 3 günde yasa çıkartıp acele meclise yolladılar.Demek ki senaryo hazır bunlar da OYNUYORLAR. KUKLA TİYATROSU geldi aklıma nedense...

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Değnekçi 2019-01-07 11:52:46 @Ütopya

Ütopya bravo sana

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nayloncu 2019-01-07 11:52:05

Benim için da yasa çıkartın. Paramla marketin reklamını taşıyan poşet almak istemiyorum. Reklamsız poşet yasası:))

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Dobra Dobra 2019-01-07 11:37:08

Vicdani red yasasını isteyenlere bakinca 12 ay veya 24 ay askerlik yaptıklarını görüyoruz. 12 ay askerliği yapanlar şimdi sözde vicdani red adı altında 7 saat üstelik oturduklarını bildikleri halde bunu reddediyorlar! Yani kısacası şov yapıyorlar! Gerçek vicdanı red hiç askerlik yapmayı istememek olmalıdır! 12 ay askerlik yapıp da 7 saat oturarak seferberliğe gitmek istememek tamamen şovdur!

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Dobra Dobra 2019-01-07 11:42:33

2 bin TL ödemek istememek işe şovun acıtasyonun son perdesidir! Medyaya boy boy demeç verip 'gelip teslim olacağım bu parayı ödemeyeceğim ' şeklinde söylemler okadar komik ki sanırsın 50 hapis yatacak!!! Böylesine bir şov ancak burada yapılır zaten!

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Dobra Dobra 2019-01-07 11:44:03

2 bin TL ödemek istememek işe şovun acıtasyonun son perdesidir! Medyaya boy boy demeç verip 'gelip teslim olacağım bu parayı ödemeyeceğim ' şeklinde söylemler okadar komik ki sanırsın 50 yil hapis yatacak!!! Böylesine bir şov ancak burada yapılır zaten!

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Dobra Dobra 2019-01-07 11:53:51

Seferberliğe gitmek istemeyen Şovcuların komik açıklamalarına bakınca 'Biz askere gidip savaşmayı öğrenmek istemiyoruz kurşun sıkmak istemiyoruz ' seklinde olduğunu görüyoruz . Tabii çünkü bunlar 12 ay veya 24 ay askerlik yaptıklarında; dikiş nakışı öğrenmişler bu yüzden 7 saatlik seferberlikte savaşmayı öğrenecekleri için gitmek istemiyorlar. Komiksiniz komiksiniz gerçekten çok komiksiniz.

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