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Vicdani Retçi Karapaşaoğlu suçlu bulundu

 Askeri seferberliğe gitmeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun Askeri Mahkeme’de yargılanması tamamlandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 15:16
Vicdani Retçi Karapaşaoğlu suçlu bulundu

Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen bugünkü dava sonucunda Karapaşaoğlu’na 2 bin TL para cezası verildi. Karapaşaoğlu 10 gün içinde cezayı ödemezse 20 gün hapis yatacak.  Karapaşaoğlu, para cezasını ödemeyeceğini açıkladı.

Ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de Askeri Mahkeme önüne giderek Karapaşaoğlu’na destek belirtti.

Davada ilk sözü alan Savcı Doğa Tokay, Karapaşaoğlu’nun askeri seferberliğe hazırlık çağrısını reddettiğini belirterek, hakkındaki davaları okudu.

Daha sonra söz alan Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili, Karapaşaoğlu’nun savaş ve şiddet karşıtı olduğunu, anti-militarist düşüncelerinin askerlikle çatıştığını, sivil itaatsizlik olarak seferberliğe gitmeyi reddettiğini kaydetti.

Polili, para cezası kesilmesi halinde Karapaşaoğlu’nun bunu da ödemeyeceğini, çünkü parayı ödemenin de düşünceleriyle çeliştiğini belirtti.

SAĞER: “VİCDANİ RETLE İLGİLİ DÜZENLEME YOK”

Tarafları dinleyen Yargıç Temay Sağer kararı açıkladı. Sağer, KKTC’de vicdani retle ilgili düzenleme olmadığını, seferberlik çağrısına uyulmamasının suç olduğunu söyledi.

Kararında Karapaşaoğlu’nun sabıkasız ve genç, hakkındaki davaları kabul ederek adalete yardımcı olmasını göz önünde bulundurduğunu belirten Sağer, suçun ciddiyeti de dikkate alındığında Karapaşaoğlu’na 2 bin TL para cezası kestiğini açıkladı.

Yargıç Temay Sağer, para cezasının 10 gün içinde ödenmemesi halinde 20 günlük hapsin söz konusu olacağını belirtti.

MAHKEME SONRASINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Mahkemenin kararını açıklaması sonrasında Halil Karapaşaoğlu, avukatı Öncel Polili, Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Temsilcisi Derek Brett ve YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı açıklama yaptı.

KARAPAŞAOĞLU

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Halil Karapaşaoğlu, “Murat’ın ve Haluk’un yaptığı gibi para cezası ödemeyi reddediyoruz. Para cezasını ödersek bunun hiçbir anlamı yoktur. 10 gün sonra buraya, 20 gün cezaevinde kalmak üzere geleceğiz” dedi.

Konuşmasında hükümeti de eleştiren Karapaşaoğlu, “Demokratik olduğunu iddia eden bir hükümet döneminde bunu yaşadığım için utanıyorum. Hükümette iki tane üniversite hocası vardır. Biri Başbakan, biri de Başbakan Yardımcısı’dır. Bu karar, onların düşünsel kariyerleri için utanç olacak. Bu yaşananlar benim için bu utanç değil onurdur. Silah tutmak istemediğim, arkadaşım Andonis’e kurşun sıkmayacağımı söylediğim için beni yargılıyorlar, 20 gün cezasına çarptıracaklarını söylüyorlar. Bu kabul edilemez, insanlık dışı bir uygulamadır. Bu ülkenin utancıdır…” ifadelerini kullandı.

Halil Karapaşaoğlu, mücadelelerinin burada bitmeyeceğini de söyledi.

POLİLİ

Halil Karapaşaoğlu’nun avukatı Öncel Polili de bu mücadeleye 10 yıl önce başladıklarını kaydederek, “10 yıldır, Murat’la, Haluk’la, Halil’le ve diğer arkadaşlarla devam ediyoruz” dedi.

Polili, mahkemenin bugün cezayı verdiğini,  ne yaptırım uygulayacağını söylediğini kaydederek, “Halil de sivil itaatsizlik eyleminin parçası olarak para cezasını ödemeyi reddetmektedir. Biz gerekli hukuki girişimleri yapacağız” açıklamasında bulundu.

Murat Kanatlı’nın davasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) görüşülmekte olduğunu anımsatan Polili, dün itibarıyla devletin itirazlarına cevap verdiklerini söyledi.

Öncel Polili, “Umuyorum ki yakın gelecekte AHİM’de lehimize bir karar çıkacak” dedi.

BRETT

Avrupa Vicdani Ret Bürosu (EBCO) Temsilcisi Derek Brett, AHİM konuyla ilgili kararlarının bugünkü mahkemeye yansımadığını kaydederek, davanın sonucuyla ilgili düş kırıklığı yaşadığını belirtti.

KANATLI

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Avrupalı bir parlamenterin Avrupa Komisyonu’na bu konuyla ilgili soru sorduğunu, cevap beklediğini kaydederek, “Süreç her alanda büyüyor. 10 gün sonra saat 12.00’de burada olacağız. Ses yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Davası 2017’den beri Askeri Mahkeme’de görüşülen Halil Karapaşaoğlu’na 4 dava okundu.

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Son Güncelleme: 03.01.2019 16:45
Anahtar Kelimeler:
Halil Karapaşaoğlu
Yorumlar
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Vatandaş20 2019-01-03 15:53:24

Bu uyanık askerlik yapmasın diye vicdani ret'e sığındı.

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komutan 2019-01-03 17:11:40

döve döve askerlik yaptıracan buna

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Reis cyprus. 2019-01-03 17:41:41

Bu arkadaş askerlik yaptı beyler seferberlik yapmasın diye vicdanı ret yapıyor. Bu yasa türkiyede var bildiğim kadar.insanları zorla asker yapamazsın eğer devlet asker isterse askerliği mecburi değil paralı yapar ve bu iş de biter bu kadar abartmanin ve insanların savundüğün idiolojilerine saldırmak ve cezalandırmak yanlıştır.

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Hade güneye 2019-01-03 20:04:26

Andonis atalari 44 yıl önce naptı? Seni büyüten hayvanda kabahat hade güney e bu ülkede yasa bellidir !!!

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