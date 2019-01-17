Vicdani Retçilere Karşı Eylem..

Bir grup kadın, vicdani ret kararı alanlara karşı eylem yaptı ve Asal Şube’ye askerlik başvurusunda bulundu.
“Her Şey Vatan İçin”, “Vatan Sana Canım Feda”, “Esas Olan Vatansa, Gerisi Teferruattır” ve “Bizim Vicdanımız Reddetmiyor” dövizleri taşıyan kadınlar başvuru öncesinde basına açıklama yaptı.
Yıllar önce ortaokul ve liseye giden gençlerin TMT’yi kurarak, kurtuluş mücadelesi verdiklerine işaret eden Mumcu, devletin çocuklara bırakılacak yegâne miras olduğunu söyledi. Mumcu, “Askerliği reddeden arkadaşları bizler de reddediyoruz” ifadesini kullandı.
Kadınlar daha sonra Asal Şube’ye girerek, başvuru işlemlerini tamamladı.
15 ay yapsinlar sonra gonusuruk.
ŞİMDİ MIÇTIK :)) BUNNARI YOLLAYANLAR ANNATMADI MI OĞLUM ASKERLİĞİN NASIL BİŞEY OLDUĞUNU.
Helal Olsun!!
İstatistik: Türkiye'de bedelli askerliğe yarım milyon insan başvurdu. Ama vatan millet sakaryaya gelince mangalda kül bırakılmıyor. Anlamını anlayanlara atfen söylüyorum. Burdaki ve yurt dışındaki öğrencilerin çoğu da askerlikten kaçmak için yurtdışında...
Türkiye milli takımlar bazında sadece sakatlar milli takımında Dünya şampiyonu.
Dünyada en komik şey bilmeyenin konuşması. Ben kadınlara doğum sancısını tarif edersem saçmalamış olurum. Bu kullanılmış hanımefendiler de askerlikten bahsederek saçmalamış oldular.
Cehaletin olduğu kafaların gelişmediği yerlerde vatan millet sakarya oylarına oynanır. Bunun için de doğuran kadınlar bile öldürme sanatını savunsun diye maşa olarak kullanılır. Hiç bir gerçek ana öldür sanatını savunabilir mı? Avrupa Dünya savaşından sonra barışı inşa edemeseydi bugün muhtemelen yoktu. Savaş yok etmektir, barış ise taşşatmak.
Be Doğrusöz sen çok mu annan bu işlerden.. sen nasıl vicdani reddi savunun bu Kadınnar da askere gidmeyu savunur.. Bilmeden yorum yapan.. Güv.K.K da kaç tane uzman bayan var bilirmin sen.. 74 öncesi Mücahideleri bilrmin Telsizci Kadınlarımızı bilirmin da gonuşun.. Her Şeyi siz bilirsiniz.. Sizi eleştirenleri de hemen garalamaya başlarsınız...
Son cümlemi düzeltiyorum. Savaş yok etmektir, barış ise yaşatmak. Örnek 1. ve 2. Dünya savaşları ve Avrupa Birliği. Hangisi güzel? Savaşan Almanya İtalya Fransa İngiltere vs. mi, yoksa birleşen Avrupa Birliği mi? Hangisinden fayda hangisinden felaket geldi?
Doğru Söz senin oooo savunduğun Avrupa Birliğinde olan ülkelerin ordularında ne kadar KADIN asker var bilirmin da gonuşun yogsam.. Gonuşma olsun diye mi yorum yazan..